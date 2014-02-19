لزوم تلاش مسئولان برای تسریع در بازگشایی مجتمع فرهنگی هنری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخاق برزگرزاده ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: اجرای پروژههای تفریحی در بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تلاش کنیم تا زمینه لازم برای حضور سرمایهگذاران در این بخش فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای پروژه تفریحی تجار در شهر بوشهر توسط سرمایهگذار بخش خصوصی، تاکید کرد: همه باید با آغوشی باز از سرمایهگاران استقبال کنیم و با اجام حمایت مطلوب، شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر بوشهر فراهم کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به تدوین بستههای سرمایهگذاری در قالبهای گوناگون برای سرمایهگذاری در شهر بوشهر، خاطرنشان ساخت: اجرای پروژه تفریحی تجار نقش بسیار مهمی در احیای بخشهایی از بافت قدیم بوشهر دارد.
وی بر لزوم انجام کار کارشناسی برای اجرای طرحهای مختلف تاکید کرد و افزود: برای اینکه شاهد اجرای طرحهای مهم به صورت مطلوب باشیم، لازم است که کار کارشناسی به خوبی صورت بگیرد.
برگزاری برنامه روز بوشهر در محل شهادت رئیسعلی دلواری
برزگرزاده همچنین به برنامههای روز بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مراسم روز بوشهر از روز 12 تا 18 اسفند برگزار می شود که تلاش داریم تا برنامههای این ایام با کیفیت بالایی برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری برخی مراسمات روز بوشهر در محله تنگک بوشهر، تصریح کرد: برخی از برنامههای روز بوشهر در محل شهادت شهید رئیسعلی دلواری در محله تنگک بوشهر برگزار میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با انتقاد از پلمپ مجتمع فرهنگی بوشهر، تاکید کرد: انتظار داریم مسئولان همه تلاش خود را برای بازگشایی این مجتمع به کار بگیرند و شهروندان شاکی این پرونده نیز تعامل بشتری برای فعالیت هنرمندان داشته باشند.
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