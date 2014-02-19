به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ضمن معرفی محمدصادق مفتح به عنوان دبیرکل جدید این اتاق، سکان هدایت پارلمان بخش تعاون کشور به وی سپرده شد.

در پی استعفای داریوش پاک بین از سمت دبیر کلی اتاق تعاون مرکزی ایران، هیئت مدیره این اتاق در جلسه 27 بهمن ماه سال جاری خود محمدصادق مفتح را به سمت دبیر کل جدید اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، جلسه امروز هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور محمدصادق مفتح دبیرکل جدید و داریوش پاک بین دبیرکلی قبلی اتاق تعاون ایران برگزار شد.

مفتح در اولین حضور خود در هیئت مدیره اتاق تعاون با بیان اینکه انتظارات از بخش تعاون بالا است گفت: با کمک اتحادیه ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی کشور باید به دنبال ارتقاء جایگاه بخش تعاون و همچنین اجرای سیاست های کلی این بخش باشیم.