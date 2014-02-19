کارگاه های آموزشی در منطقه حصارک بالای کرج برگزار شد/ توجه مسئولان به منطقه کم رنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سمبه حسنی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این دوره ها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هدف از برگزاری این دوره ها خدمت رسانی به مردم این منطقه است زیرا تا کنون توجه مسئولان به این منطقه کم رنگ تر بوده است.



وی کمبود فرهنگسرا، کتابخانه عمومی و پارک را از مشکلات این منطقه عنوان کرد و افزود: منطقه حصارک بالا دارای جمعیت زیاد به ویژه قشر جوان است اما متاسفانه امکانات کمی برای مردم این منطقه وجود دارد و امکانات فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

حسنی غفلت از ارائه خدمات آموزشی را موجب افزایش ناهنجاریهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: در صورتی که فرهنگ قوی و پای بندی به آداب و سنن اسلامی در جامعه وجود نداشته باشد شاهد بیشتر شدن ناهنجاریهای بزرگ اجتماعی خواهیم بود که جبران آن می تواند برای جامعه بسیار سنگین یا ناممکن باشد.

دبیر کانون مصباح هدایت ادامه داد: مشکل اصلی این است که درباره بیشتر مشکلات اجتماعی شناخت کافی نداریم. این در حالی است که باید در مورد هر یک از این مسائل از قبیل ازدواج جوانان، اشتغال، گرایش دانش آموزان به انواع مواد مخدر و ... اقدامات به موقعی انجام دهیم.

ضرورت ایجاد پایگاههای فرهنگی مذهبی و خانه های فکر در محلات

وی ایجاد پایگاههای فرهنگی- مذهبی و خانه های فکر در محله ها را ضروری خواند و اظهار داشت: وجود پایگاه های فرهنگی – مذهبی در محلات می تواند راهی برای ورود به حل معضلات بزرگ فرهنگی اجتماعی باشند. که این امر بدون حمایت مسئولان شهری، سازمانهای مردم نهاد(NGO) و دستگاههای ذیربط امکان پذیر نیست.

حسنی با اشاره به اینکه تا کنون برای مردم این منطقه کارگاه های آموزشی برگزار نشده است، یادآور شد: این نخستین بار است که کارگاه طب سنتی و مسائل مربوط به خانواده ها در این منطقه برگزار شده است.

وی افزود: به علت محدودیت فضای فیزیکی کانون، کارگاه های آموزشی در حسینیه حضرت موسی بن جعفر (ع) برگزار شد و هیئت امنای حسینه همکاری قابل توجهی در برپایی این دوره ها داشتند.

کانون مصباح هدایت زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان البرز فعال است.