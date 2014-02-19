احیای یاد نام آوران، سنت قرآن است/ ولایتمداری علی بن جعفر(ع) باید الگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در دومین همایش امامزادگان استان قم که در مجتمع فرهنگی آموزشی امامزاده سید علی(ع) برگزار شد، بیان کرد: برگزاری مجالسی در تکریم امام زادگانی که در ایران به عنوان میزبان حضور دارند و در نقاط مختلف این کشور اسلامی از انوار پاک خاندان اهل بیت(ع) استفاده می‌کنند حرکتی بسیار بزرگ است.

وی گفت: یکی از سنت‌های زیبای قرآن و بلکه ادیان الهی این است که تلاش می‌کند یاد نام آوران را احیا کند و به بهانه‌های مختلف از آنها یاد می‌شود.

امام جمعه قم ادامه داد: در قرآن کریم از برخی از شخصیت‌ها، انبیا و اولیا و دانشمندان الهی به عنوان سرمشق یاد شده و به دیگران هم توصیه شده که از آنها یاد کنند.

وی بیان کرد: پیامبر(ص) به خلوص و مقام رسالت رسید و به مقامی دست یافت که حتی شیطان اعتراف کرد که قدرت فریب وی را ندارد.

حجت الاسلام سعیدی گفت: در قرآن کریم از شخصیتی به نام اسماعیل یاد شده است که مهم ترین ویژگی این پیامبر صادق بودن در وعده و غافل نبودن از خود و خانواده اش بوده است و خداوند ایشان را به مقام رسالت رساند.

وی با بیان اینکه از ویژگی‌های بارز امام صادق(ع) این است که بزرگان بسیاری را تربیت کردند، ادامه داد: امام صادق(ع) در تربیت اهل و خانواده خود بسیار تلاش کردند و از درون همین بیت شریف شخصیتی مانند علی بن جعفر(ع) تربیت شد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه امامزاده علی بن جعفر(ع)، خود فقيهي ماهر و محدثي بزرگ بود ولي در عين حال امام معصوم زمان خويش را تكريم مي‌كردند، بیان کرد: باید برخی از فضایل ایشان در محل مقبره نصب شود تا مردم نیز با فضایل این شخصیت بزرگ آشنا شوند.

حجت الاسلام سعيدي تصريح كرد: امامزاده علي بن جعفر(ع) شخصيتي ولايت‌مدار بودند و بارها اين عقيده خود را ثابت كردند و ايشان هرگز اجازه ندادند كه ديگران خود او را امام معرفي كنند که اين شيوه بايد الگوي ما باشد و از ايشان تبعيت كنيم.