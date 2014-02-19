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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

الهی تبار خبر داد:

مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد همدان در کمتر از دو ماه صادر می شود

مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد همدان در کمتر از دو ماه صادر می شود

همدان – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان از صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد در کمتر از دو ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در سومین جلسه هیئت  نظارت بر تاسیس و عملکرد سازمانهای مردم نهاد استان، با بیان اینکه رویکرد دولت امید و تدبیر، بسترسازی و ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی است، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ارسالی از وزارت کشور، هیئت های نظارت در استانها باید در جهت تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوز فعالیتها، حداکثر تا 51 روز، نسبت به این امر اقدام کنند.

وی افزود: دستگاههای چهارگانه متولی استعلام نیز با رعایت مدت زمان یک ماهه، در خصوص تکمیل پرونده های متقاضیان و تسریع در فرایند صدور مجوز، هماهنگی و همکاری لازم را با هیئتهای نظارت در استان و شهرستانها داشته باشند.

رئیس هیئت نظارت بر عملکرد و تاسیس سازمانهای مردم نهاد استان همدان تشکلهای غیر دولتی را نیاز جامعه ی ایران در حال گذار دانست و خواستار همکاری بیش از پیش کارگروه های تخصصی مرتبط با حوزه های کاری سمنها شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز با ارائه گزارشی از روند نظارت و همکاری با سازمانهای مردم نهاد استان همدان گفت: با توجه به اینکه یکی از شاخصه های توسعه در هر جامعه، میزان مشارکت و نحوه حضور مردم در فعالیت های عمومی و عام المنفعه است، این اداره کل تلاش دارد تا روند بهبود، توسعه، گسترش و تقویت سازمانهای مردم نهاد را در سرلوحه فعالیت های خود کند.

مهرداد نادری فر افزود: در حال حاضر تعامل و همکاری مناسب و مطلوبی بین دستگاههای متولی صدور مجوز با استانداری همدان وجود دارد که امید داریم با برنامه ریزی و سیاستگذاری بهتر، بستر تعمیق جایگاه و نقش سمنها را در جامعه تبیین کنیم.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با ابراز خرسندی از نگاه عقلانی و موثر دولت به جایگاه سمنها گفت: به دنبال اجرای طرح استاندارد سازی و سامان دهی سمنها و تشکیل هشت اتاق فکر در استان، مسیر مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی با هدف صیانت از سرمایه های اجتماعی، هموارتر شده است.

 

 

کد مطلب 2239900

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