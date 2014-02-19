مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد همدان در کمتر از دو ماه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در سومین جلسه هیئت نظارت بر تاسیس و عملکرد سازمانهای مردم نهاد استان، با بیان اینکه رویکرد دولت امید و تدبیر، بسترسازی و ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی است، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ارسالی از وزارت کشور، هیئت های نظارت در استانها باید در جهت تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوز فعالیتها، حداکثر تا 51 روز، نسبت به این امر اقدام کنند.

وی افزود: دستگاههای چهارگانه متولی استعلام نیز با رعایت مدت زمان یک ماهه، در خصوص تکمیل پرونده های متقاضیان و تسریع در فرایند صدور مجوز، هماهنگی و همکاری لازم را با هیئتهای نظارت در استان و شهرستانها داشته باشند.

رئیس هیئت نظارت بر عملکرد و تاسیس سازمانهای مردم نهاد استان همدان تشکلهای غیر دولتی را نیاز جامعه ی ایران در حال گذار دانست و خواستار همکاری بیش از پیش کارگروه های تخصصی مرتبط با حوزه های کاری سمنها شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز با ارائه گزارشی از روند نظارت و همکاری با سازمانهای مردم نهاد استان همدان گفت: با توجه به اینکه یکی از شاخصه های توسعه در هر جامعه، میزان مشارکت و نحوه حضور مردم در فعالیت های عمومی و عام المنفعه است، این اداره کل تلاش دارد تا روند بهبود، توسعه، گسترش و تقویت سازمانهای مردم نهاد را در سرلوحه فعالیت های خود کند.

مهرداد نادری فر افزود: در حال حاضر تعامل و همکاری مناسب و مطلوبی بین دستگاههای متولی صدور مجوز با استانداری همدان وجود دارد که امید داریم با برنامه ریزی و سیاستگذاری بهتر، بستر تعمیق جایگاه و نقش سمنها را در جامعه تبیین کنیم.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با ابراز خرسندی از نگاه عقلانی و موثر دولت به جایگاه سمنها گفت: به دنبال اجرای طرح استاندارد سازی و سامان دهی سمنها و تشکیل هشت اتاق فکر در استان، مسیر مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی با هدف صیانت از سرمایه های اجتماعی، هموارتر شده است.