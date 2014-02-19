گشتهای مشترک برای نظارت بر بازار شب عید لرستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان با تاکید بر افزایش کیفیت آرد در استان اظهار داشت: در این راستا کار آموزش برای افراد مشغول به کار در کارخانه های آرد استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر برگزاری این دوره های آموزشی از سوی شرکت غله استان عنوان کرد: در این دوره ها از اساتید مجرب استفاده شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه کارخانجات آرد سطح استان باید آرد با کیفیت در اختیار نانوایی ها قرار دهند گفت: در غیر اینصورت این کارخانجات پلمپ می شوند.

چگنی همچنین با تاکید بر ساماندهی نانوایی های سطح استان بیان داشت: در این راستا بازرسی از سطح این واحد همواره باید به صورت مستمر صورت گیرد.

وی همچنین با تاکید بر نصب تابلوهایی با مشخصات ساعات کاری، نوع نان، قیمت، نوع آرد و ... بر سر در نانوایی های سطح استان عنوان کرد: در صورتیکه که این واحد ها اقدام به نصب این تابلوها نکردند بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین تعزیرات حکومتی آنها را یا جریمه و یا پلمپ کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه نصب این تابلو ها به عنوان یک آیتم در بازرسی از سطح نانوایی های استان از سوی بازرسان قرار گیرد گفت: در صورتیکه این امر چند از بار از سوی واحدهای خبازی تکرار شد نسبت به باطل کردن پروانه آنها اقدام شود.

چگنی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ذخیره سازی اقلام و کالاهای شب عید در استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید ذخیره سازی به صورت مطلوب صورت گیرد تا مشکلی در زمینه تامین میوه مورد نیاز مردم به وجود نیاید.

وی همچنین بر ضرورت گشت های مشترک از سوی سازمانهای نظارتی استان از سطح واحدهای صنفی استان تاکید کرد و گفت: این گشت ها به صورت مشهود و دارای تابلوهای مشخص اقدام به بازرسی کنند.