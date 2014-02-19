ارزش معاملات بورس مازندران به 124 هزار میلیارد ریال رسید

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متوسط معاملات روزانه در این مدت 57 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: در هفته جاری در پنج روز معاملاتی 27 میلیون و 638 هزار و 139 سهم به مبلغ بیش از 104 میلیارد ریال در بورس استان داد و ستد شده است.

به گفته جعفری، ارزش ریالی سهام خریداری شده 60 میلیارد ریال و ارزش فروش یهام 44 میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: در این هفته سهام شرکتهای پالایش نفت بندرعباس، بانک صادرات ایران، گروه بهمن، کشت و صنت چین چین و سرمایه گذاری دارویی تامین بیشترین ارزش معاملات استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیر بورس منطقه ای استان بیان داشت: 58 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 42 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: شاخص قیمت نیز با هزار و 854 واحد افزایش نسبت به هفته قبل به 80 هزار و 986 واحد رسیده است.