نسبت به وضعیت سد گتوند نگرانیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی چهارشنبه در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون نگرانی ها نسبت به تاثیر سد گتوند بر رودخانه کارون را پابرجا دانست و گفت: لایروبی رودخانه کارون در حال پیگیری است.



وی با تاکید بر نصب تجهیزات پایش در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و بیمارستان ها، افزود: فاضلاب شهر شیبان، تعیین تکلیف حوضچه های غیرمجاز پرورش ماهی، تاثیر راه اندازی طرح غدیر بر تغییرات کیفی آب شرب و تعیین سهم آلاینده های صنعتی و کشاورزی مواردی است که باید در شورای حفاظت کارون پیگیری شود.

پرونده دو بیمارستان در دادگاه



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از طرح پرونده دو بیمارستان در مراجع قضایی به دلیل تخلیه فاضلاب آلوده به کارون خبر داد.



احمدرضا لاهیجان زاده گفت: پرونده بیمارستان های فاطمه الزهرا (س) در اهواز و 580 ارتش در دزفول به دلیل تخلیه فاضلاب آلوده به رودخانه کارون و عدم نصب تصفیه خانه در مراجع قضایی طرح شده است.



وی با بیان اینکه جلسه رسیدگی به پرونده بیمارستان فاطمه الزهرا (س) دیروز برگزار شد افزود: مسئولان این بیمارستان همچنان به قرارداد میان خود و شهرداری اهواز استناد می کنند.



به گفته وی، این بیمارستان اداره کل محیط زیست خوزستان را به دلیل عکسبرداری از فاضلاب آلوده تهدید به شکایت کرده است.



لاهیجان زاده اظهار کرد: حل مشکل بیمارستان 580 ارتش به عملی شدن تفاهم نامه میان وزارت دفاع و سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.



لاهیجان زاده همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته های شهرستانی حفاظت از رودخانه کارون و دز را در شهرهای مسیر این رودخانه ها شامل گتوند، شوشتر، باوی، اهواز، خرمشهر و آبادان مطرح کرد.



در این نشست با کلیات این طرح موافقت و مقرر شد که طرح تشکیل این کمیته ها به تناسب نوع و میزان آلاینده های شهرستان ها ارائه و به تصویب شورا برسد.



دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون در ادامه تجهیز سیستم های سازمان آب و برق خوزستان به اندازه گیری آلایندگی های نفتی را خواستار شد.