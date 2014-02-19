هنر طنز طی سه دهه گذشته پیشرفت داشته است/ برگزاری سه دوره طنز در حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد شرافت ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در حوزه هنری استان قم برگزار شد، اظهار داشت: کار فرهنگی زمان زیادی نیاز دارد و خارج کردن طنز از حالت زیرزمینی به آسانی و کامل صورت نمی گیرد و پرداختن به طنز فاخر از اهداف طنزپردازان کشور است و در طول 2، سه دهه گذشته کارهای خوبی در حیطه طنز انجام شد.

وی بیان داشت: استفاده از ظرفیت طنز در روزنامه در رسمی شدن طنز برکت زیادی داشته است. طنز می‌‌تواند در خدمت دین قرار گیرد و معضلات ضد دینی را نقد کند و اگر این نگاه به طنز صورت گیرد می‌شود معادل نسبت به طنز را تغییر داد.

برگزاری سه دوره طنز در حوزه هنری قم

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قم عنوان کرد: تاکنون سه دوره طنز در حوزه هنری قم برگزار شده و موجب شده طنزپردازان در ارائه اثر طنز خود مصمم تر شود و در دوره قبل 200 شاعر طنزپرداز شرکت کرده بودند.

وی یادآور شد: طی 10 سال اخیر کارهای بسیار خوبی در حیطه طنز اتفاق افتاد و دیدار طنزپردازان با رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزاری برنامه های تلویزیونی بسیار تاثیرگذار بوده است.