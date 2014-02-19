700 نفر از اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت خسرویان ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 700 دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

وی هدف از برگزاری این انتخابات را انتخاب هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی در شهرستان ها و مناطق استان عنوان کرد و گفت: این انتخابات در هفته جاری در دو روز به صورت همزمان برگزار شد و در هر شهرستان تعداد هشت نفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی انتخاب شدند.



مدیر دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری از مشارکت بسیار خوب اعضای شوراهای مدارس در این انتخابات خبر داد و گفت: حدود 140 دانش آموز به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای دانش آموزی شهرستان استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.



خسرویان افزود: دانش آموزان نقش مهمی در ارائه مشکلات وکمبودها به مدیران آموزش و پرورش شهرستان و استان دارند.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتحابات و حضور فعال دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی، تاکید کرد: این انتخابات زمینه برای حضور در فعالیت های اجتماعی این دانش آموزان در آینده ایجاد می کند.