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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

در چهارمحال و بختیاری؛

700 نفر از اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند

700 نفر از اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر دانش آموزی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی چهارمحال و بختیاری خبر داد وگفت:700 نفر از اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت خسرویان ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 700 دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

وی هدف از برگزاری این انتخابات را انتخاب هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی در شهرستان ها و مناطق استان عنوان کرد و گفت: این انتخابات در هفته جاری در دو روز به صورت همزمان برگزار شد و در هر شهرستان تعداد هشت نفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی انتخاب شدند.

مدیر دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری از مشارکت بسیار خوب اعضای شوراهای مدارس در این انتخابات خبر داد و گفت: حدود 140 دانش آموز به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای دانش آموزی شهرستان استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.

خسرویان افزود: دانش آموزان نقش مهمی در ارائه مشکلات وکمبودها به مدیران آموزش و پرورش شهرستان و استان دارند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتحابات و حضور فعال دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی، تاکید کرد: این انتخابات زمینه برای حضور در فعالیت های اجتماعی این دانش آموزان در آینده ایجاد می کند.

کد مطلب 2239926

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