دیدار معاون شهردار با معاون سازمان جهانی بهداشت/ تشریح فعالیت های سلامت محور شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمدهادی ایازی با معاون سازمان جهانی بهداشت دیدار و اهم فعالیت های سلامت محور شهرداری تهران طی سال های گذشته را تشریح کرد.

ایازی در این مراسم با اشاره به تمرکز شهرداری تهران بر اجرای برنامه های اجتماعی سلامت محور گفت: در دوره اخیر مدیریت شهری در حوزه سلامت فعالیت‌های بسیار خوبی از لحاظ ساختاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: راه‌اندازی اداره کل سلامت در ساختار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، 22اداره سلامت در مناطق و 374خانه سلامت در سطح محله‌های شهر تهران ارزنده‌ترین اقدامی است که طی سال‌های اخیر به واسطه تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی اجرایی شده است.

ایازی ادامه داد: هر منطقه از تهران براساس شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی بلوک‌بندی‌شده و برای هر بلوک رابطه سلامت تعیین شده است. این افراد در واقع حلقه اتصال خانه‌های سلامت و شهروندان هستند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: 3هزار و 740کانون محلی سلامت که طی دوره اخیر مدیریت شهری ایجاد شده‌اند، علاوه بر این حوزه در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز فعال هستند.

کانون پیشگیری از مصرف دخانیات و کانون جوانان به‌منظور ارتقای بینش شهروندان نسبت به اثرات سوء مصرف دخانیات و آسیب‌های اجتماعی تاکنون فعالیت‌های بسیار مثبتی را رایگان به شهروندان ارائه کرده‌اند.

ایازی تشکیل 374شورای محلی سلامت را از دیگر اقدامات مهم مدیریت فرهنگی شهر دانست و گفت: راه‌اندازی شوراهای محلی سلامت نمود عینی نظام مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌‌های حوزه سلامت است.

وی با اشاره به تعامل گسترده شهرداری تهران با وزارت بهداشت ادامه داد: شورای راهبردی سلامت شهر تهران با حضور 24 نفر از نخبگان عرصه سلامت و نمایندگان مجلس با ریاست دکتر مرندی وزیر سابق بهداشت برگزار و مبنای تصمیم گیری ها در این زمینه به شمار می رود.

معاون سازمان جهانی بهداشت به همراه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از رصد خانه شهری برج میلاد بازدید کرد.