تجهیز 20 هزار فضای پارک حاشیه ای در پایتخت به پارکومتر

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الله بهروزبا بیان این که فضای پارک حاشیه ای یک مصوبه قانونی دارد که براساس آن هر جا که احساس نیاز برای ایجاد پارک حاشیه ای شد، باید نسبت به آن اقدام کرد گفت:هم اکنون هم فضای پارک حاشیه ای در هر دو شکل آن تعریف می شود یعنی هم فضای هوشمند و هم فضاهایی با استفاده از پارکبان. در حال حاضر در سطح شهر تهران 30 هزار فضای پارک حاشیه ای وجود دارد که از این تعداد 15 هزار فضا به دستگاه های هوشمند تجهیز شده است .

وی با بیان اینکه در حال حاضر 15هزار فضای پارک حاشیه ای در خیابان های شهر تهران به دستگاه های پارکومتر مجهز هستند، گفت: طی یک ماه باقیمانده سال ، 5 هزار فضای پارک حاشیه ای دیگر نیز به پارکومتر تجهیز خواهند شد .

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تجهیز 20 هزار فضای پارک حاشیه ای به پارکومتر در سال 93 خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی فضای پارک حاشیه ای در اولویت های برنامه شهرداری تهران قرار داشته چرا که پارک و نابسامانی فضای پارک یکی از معضلات اصلی در وضعیت ترافیکی شهر تهران است .

بهروز افزود: تجهیز فضاهای پارک در حاشیه خیابان های پایتخت به سامانه پارکومتر از برنامه های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران است که این سازمان درصدد اجرایی نمودن آن برآمده است.

وی ابراز داشت:با درنظرگرفتن اینکه انجام امور شهری در حال پیشروی به سمت مکانیزه شدن می باشد(شهر الکترونیک)از اینرو می توان گفت که تجهیز فضاهای پارک خصوصاً در کلان شهرهای کشور از جمله پایتخت گامی در جهت راه اندازی شهر الکترونیک است.

به گفته وی تفسیر مدیریت شهری ایجاب می کند که به تجهیز مکان ها و فضاهای پارک حاشیه ای به سامانه پارکومتر سرعت قابل ملاحظه ای بخشیده شود. در عین حال تحقق این مهم می تواند با کاهش ترافیک های سرگردان، جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان جهت یافتن فضای مناسب برای پارک خودروهایشان، کاهش مصرف سوخت و در نهایت کاهش آلودگی هوا همراه باشد.

قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مزیت های استفاده از پارک حاشیه ای تصریح کرد: ایجاد و توسعه فضای پارک حاشیه ای می تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش ترافیک در معابر شهری داشته باشد

وی ادامه داد: البته باید به موازات توسعه معابر محدودیت هایی برای ورود خودروها داشته باشیم چرا که هجمه ورود خودروها می تواند موجب بروز ناهنجاری های فراوانی شود. از سوی دیگر توسعه فضای پارک حاشیه ای یک مطالبه از سوی شهروندان و مصداقی در تحقق عدالت اجتماعی است.

بهروز در پایان یادآور شد: تجهیز فضاهای پارک به سامانه پارکومتر از جمله ابزارهای مهم مدیریت و کنترل ترافیک در شهرهاست.