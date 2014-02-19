محمد دهقان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه اي كه ديشب سبب شد تا قطار كرمان – تهران از ريل خارج شود، در نزديكي بافق بوده اما در مرزهاي جغرافيايي يزد رخ نداده است.

وي عنوان كرد: از ديشب تاكنون وضعيت قطارها در خطوط ريلي استان يزد كاملا عادي بوده و اگر حادثه‌اي رخ داده نيز مربوط به راه آهن كرمان بوده است.

مديركل راه آهن استان يزد با اشاره به اخباري كه در آن اعلام شده، حادثه در خطوط ريلي استان يزد رخ داده است، بيان داشت: اي موضوع را تكذيب مي كنيم.

به گزارش مهر، عصر ديروز قطار كرمان - تهران در محدوده جغرافيايي استان كرمان و به فاصله نزديكي از ايستگاه راه آهن به دليل نقص فني از ريل حركت خارج شد اما خوشبختانه براي هيچ يك از مسافران اتفاقي رخ نداد.

خبرگزاري مهر در استان يزد، در همان ساعات اوليه موضوع را از مديركل راه آهن استان يزد پيگيري كرد اما وي اعلام كرد اين موضوع مربوط به خطوط ريلي استان يزد نبوده است.

قطار ياد شده پس از رفع مشكل، بلافاصله به سمت تهران حركت كرد و تا مقصد با مشكلي مواجه نشد.