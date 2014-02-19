به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش‌های مختلف است که نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان یک افتخار برای استان محسوب می شود.

استاندار بوشهر ادامه داد: بسیاری از محدودیت‌ها را در زمینه صنعت هسته‌ای پشت سر گذاشته‌ایم و بوشهر نیز به داشتن این نیروگاه به خود می‌بالد و نام بوشهر با این صنعت گره خورده است.

وی با اشاره به میزبانی استان بوشهر از نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان مرکز اصلی صنعت هسته‌ای کشور، خاطرنشان ساخت: تلاش داریم که با ایجاد تعامل مناسب زمینه را برای توسعه صنعت هسته‌ای فراهم سازیم و شاهد افتخارآفرینی در این بخش باشیم.

استاندار بوشهر بر لزوم تعامل و همراهی برای توسعه صنعت هسته‌ای در استان بوشهر تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید برای چرخش صنعت هسته‌ای در استان بوشهر با همه توان همکاری کنند.

نام بوشهر با نام شهدای هسته‌ای گره خورده است

وی با بیان اینکه شهدای هسته‌ای شهدای مسیر توسعه بوشهر هستند، تاکید کرد: نام بوشهر با نام شهدای هسته‌ای گره خورده است و نام شهدای هسته‌ای نیز با بوشهر گره خورده است.

سالاری تصریح کرد: شهدای زیادی جان خود را نثار توسعه انرژی هسته‌ای کرده‌اند و برخی در ساخت و راه‌اندازی و انرژی هسته‌ای و برخی نیز در توسعه و تثبیت انرژی هسته‌ای شهید شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدای هسته‌ای در عرصه تخصصی خود جان نثاری کردند، بیان داشت: توسعه و پیشرفت و اقتدار ایران در عرصه هسته‌ای مدیون خون شهدا است.