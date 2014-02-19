به گزارش خبرنگار مهر، رضا آزادمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: بارش باران و رگبارهای پراکنده در طی 24 ساعت گذشته موجب طراوت هوا در شهرهای خاش، ایرانشهر، بزمان، دلگان و نیکشهر شد.

آزادمنش افزود: در همین مدت در شهرستان خاش، ایرانشهر و دلگان 5 دهم میلیمتر و در شهر های نیکشهر و بزمان به ترتیب 1.8 و 4 دهم میلیمتر بارش باران گزارش شده است.

وی با بیان اینکه از فردا پنجشنبه نواحی مرکزی و سواحل جنوبی با پدیده رشد ابر و رگبار های پراکنده باران و رعد و برق همراه خواهند بود افزود: نواحی شمالی استان نیز از فردا شاهد وزش باد شدید و در برخی نقاط با افزایش میزان گرد و خاک هستند.

آزادمنش دریای عمان را متلاطم و مواج خواند و گفت: در طی 24 ساعت گذشته زاهدان با صفر دجه سردترین و راسک با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر استان گزارش شده است.

وی بیشینه دمای امروز زاهدان را 16 درجه عنوان کرد و گفت: کمینه دمای امشب شهر زاهدان به صفر درجه سانتی گراد خواهد رسید.