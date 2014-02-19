به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسی رضایی چهارشنبه در دومین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: تاریخ تولید صنعت برق ایران به سال 1297 در حرم مطهر رضوی بر می گردد اما در سال 1310 پژوهشگران کشور به فکر شبانه روزی کردن آن افتادند.



رضایی افزود: در سال 1300 هجری شمسی چهار واحد یک هزار و 600 کیلو واتی در شرکت برق منطقه ای کشور راه اندازی شد.



وی با بیان اینکه نیروگاه 65 مگاواتی در سال 1339 بر دو سد کرج و سفید رود تاسیس شد،ادامه داد: صنعت برق کشور به چهار دوره تقسیم می شود که دوره اول از 1341 تا 1357 به نام ایجاد ساختار از سال 57 تا 63 حفظ و حراست نامگذاری شده است.



رضایی افزود: از سال 1363 تا 1380 را دوره توسعه و از سال 1380 تا کنون را بنگاهداری این صنعت یاد می کنند.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه شرکت مناطق برق کشور در سال 1343 و شرکت توانیر از سال 47 تاسیس شد،افزود: در سال 1377 صنعت برق توسعه همه جانبه در کشور یافت که طی آن افزایش تولید از دو به هفت هزار مگاوات در دستور کار توانیر قرار گرفت.



وی با اشاره به توسعه 10 کیلومتری برق منطقه ای اصفهان گفت: در سال 1335 قانون تاسیس وزارت نیرو به تصویب رسید و فعالیت آن آغاز شد.



رضایی با بیان اینکه از سال 57 تا 1367 را دوره پایداری این صنعت نامیده اند،خاطر نشان کرد: طی این سال ها مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت نیرو شکل گرفت و سپس سال 1368 که مصادف با سال های آخر جنگ بود سال سازندگی و توسعه همه جانبه این صنعت نامگذاری شد.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان متذکر شد: در سال 1370 تا 73 ساختار شرکت توزیع نیرو شکل گرفت و بعد از آن در سال 75 سازمان توسعه برق ایران بوجود آمد و بالاخره در سال 1381 شرکت برق منطقه ای در سال 1381 در کشور شکل گرفت.



وی با مطرح کردن چند سوال در این کنگره بین المللی ادامه داد: کدام ساختار برای این صنعت تعریف شده است؟ دانشگاه برای کاهش مصرف برق چه کاتری انجام داده است و در زمینه اقتصاد صنعت برق چه فعالیت هایی باید انجام بدهیم.



رضایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه 14 این صنعت را به خود اختصاص داده ایم، گفت: در ایران 28 میلیون مشرکت صنعت برق وجود دارد که رشد 27 درصدی انرژی الکتریکی خود به عنوان زنگ خطر است.



وی افزود: نرم جهانی اتلاف شبکه های برق کمتر از 10 درصد است اما در ایران این رقم به 15 درصد می رسد و لازم است دانشگاهیان برای حل این اتلاف زیاد چاره ای بیاندیشند.



رضایی با بیان اینکه انتشار گازهای مضر در نیروگاه های کشور 600 گرم است در حالیکه استاندار این رقم در جهان 250 گرم است،اظهار داشت: نزدیک به 12 میلیارد تومان اعتبار از طرف وزارت نیرو جهت تحقیق در عرصه های این صنعت تخصیص یافته است.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان تاکید کرد :دانشگاه ها باید به اصلاح ساختار صنعت برق کمک کنند.