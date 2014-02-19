جاسبی: وعده داده بودم بي منت می روم/ مکتوب کردن تجربيات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبي عصر امروز در اجلاس شصت و هشتم دانشگاه آزاد حاضر شد تا از وي توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني به خاطر 29 سال حضورش در اين دانشگاه، تقدير شود.

وي پيش از اين مراسم، پشت تریبون قرار گرفت و بعد از گذشت دو سال از زمان خداحافظی از دانشگاه آزاد در این جمع سخنراني كرد.

جاسبي در اين اجلاس،با تشكر از افرادي كه در اين سالها براي دانشگاه آزاد تلاش كردند، براي مرحوم حاج سيد احمد خميني و مرحوم دكتر حسن حبيبي آرزوي رحمت و مغفرت کرد و از حضار خواست كرد به احترام اين دو مرحوم از جاي برخيزند.

رئيس اسبق دانشگاه آزاد، گفت: اين دانشگاه براي هر فردي معنا و مفهوم دارد و هركس آن را به گونه اي متفاوت تعبير مي كند. دانشگاه آزاد يك مجموعه محصور در آبادي نيست بلكه تجسم اراده جمعي است.

وي ادامه داد: از افتخارات دانشگاه آزاد اين است كه از حمايتهاي مالي و معنوي دو بزرگ مرد انقلاب اسلامي بهره برده است و قفل مشاركت مردم در آموزش گشوده شد.

جاسبي افزود: همچنين رياست جمهور آن زمان، با حضورش، هيأت موسس اين دانشگاه را مزين كرد و هم اكنون نيز اين هيأت دوام و دوال دارد.

رئيس اسبق دانشگاه آزاد در بخش ديگر سخنان، اظهار داشت: قصه دانشگاه آزاد و آيت الله هاشمي رفسنجاني قصه ديگري است. من به عنوان كمترين در اين دانشگاه كه از طرح تا اجرا را حضور داشته ام و شاهد سنگ روي سنگ گذاشتن اين دانشگاه بوده ام.

وي ادامه داد: دست تك تك كساني كه بيعت من را پذيرفته و دعوتم را ليك گفتند تا سیمرغ دانشگاه آزاد از حضورشان پر و بال بگيرد، مي فشارم و به احترام مردمان عزيز سر فرود آورم و تمام قد تعظيم مي كنم.

رئيس اسبق دانشگاه آزاد با اشاره به خداحافظي دوسال پيش خود از اين دانشگاه، خاطرنشان كرد: وعده داده بودم بي هيچ منتي خواهم رفت و اين سرمايه در اختيار مردم قرار دارد. همچنين نويد داده بودم اين نهال در كنار طوفانها و تنگناهاي روزگار جان سالم به در مي برد.

جاسبي افزود: تلاش مي كنم تجربياتم را در اختيار دانشگاه آزاد قرار دهم و تا زماني كه عمر دارم اين تجربيات را مكتوب كرده و در اختيار مردم كشورم و جهان قرار دهم.

وی در ادامه سخنرانی خود گفت: منت خداوند قادر و توانا را که بخت را مدد کرد و این فرصت را هدیه داد تا روزه سکوت 2 ساله را در این محفل انس و در بازگشت به خانه و نزد عزیزان صاحب خانه را بگشایم در طول این ایام مفارقت، کمان رقیبان و نارفیقان لحظه ای از تیر ملامت و تهمت تهی نماند و از جستن نایستاد چنان به این بازی مشغول شدند و دل سپردند که قرآن بر نیزه، کلام قرآن که فریاد می دارد قتل الخراصون ایشان را اثر نکرد.

رئیس اسبق دانشگاه آزاد ادامه داد: تلاش مستمر در اقامه حجت فراوان و نشانه های بسیار بر گوش و چشمهای مهر خورده موثر واقع نشد و بر کج فرض نااستوار فائق نگردید.

وی با بیان اینکه این وظیفه نه در حفاظت در نامها که در حراست از شرافت همه عزیزان و همراهان این سفر 30 ساله بود اضافه کرد: اما چه سود که طبع سرنوشت تلخ به اصلاح تن در ندهد و امید جستن به بیداری آن که خیش به خواب می زند حکم سراب است بر اماراتی پرآب.

جاسبی افزود: دانشگاه آزاد برای هر عزیزی معنا و مفهومی دارد و هر کس آن را از ظن خویش تجسم می کند برای من دانشگاه همه زندگی است که به جوهر جوانی بر جهل تاختم تا تصویر آرزو بر ساختم.

وی گفت: قماری که نه پای در افراز نتیجه که به دل به احراز وظیفه دهد و جز هوس خماری در محضر دوست بر نمی تابد. و اینک این شراب 30 ساله خواستگاران فراوان دارد و طمع حسودان چمن، جانه مایه اش به تهدید نشسته است.

رئیس اسبق دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد برای من خاطره عبور از حصار تنگ ذهن های مصلوب است که در چرخه عصاری، بی نهایت تکرار را به تقلید باز تکرار می کند.

وی ادامه داد: اقرار می کنم که اگر حمایت و هدایت 30 ساله آیت الله هاشمی رفسنجانی نبود سرنوشت غم انگیز بسیاری از آرزوهای ناکام این سرزمین برای این رویا حادث می شد. امید دارم به تدبیر و تلاشی که از وی سراغ است دانشگاه آزاد مستمر بماند.