به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکي در سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين ظهر چهارشنبه در تالار وحدت دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار اظهار داشت: معدن طلا و عناصر همراه بزمان در 175 کيلومتري شمال غربي شهرستان ايرانشهر آماده بهره برداری است و برای استخراج و تبدیل شدن به قطب طلای کشور نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی هدفمند است.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به عنوان نگين صنايع معدني در ايران قابلیت درخشش و تامین نیازهای مواد اولیه کشور را دارد افزود: با وجود ظرفیت های معدنی فراوان اما تاكنون توجه در خور شایسته و متناسب با ظرفیت های موجود به این استان نشده است.

وی بیان داشت: این استان با وجود 25 میلیون تن ذخایر معدنی طلا، منیزیم و تیتانیوم یکی از استان‌های شاخص کشور درزمینه مواد معدنی مهم محسوب می‌شود و لذا باید حمایت و سرمایه گذاری ویژه ای برای استخراج این ذخایر در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنعت و معدن استان یادآور شد: این استان از لحاظ ذخاير اورانيوم و مواد پرتوزا نيز در سطح بسیار خوبی قرار دارد و به عنوان یکی دیگر از توانمندي هاي موجود قابل بهره برداری است.

شهرکی راهكارهای توسعه استان را منوط بر سرمايه گذاري دانست و افزود: در صورت توجه به قابلیت‌های ویژه استان و سرمایه گذاری بر روی معادن و یا صنايع شيلاتي و كشاورزي این استان قادر است علاوه بر تامین نیازهای خود در تامین نیاز های کشور نیز سهیم باشد.

وی همچنین از کشف 26 محدوده جدید معدنی در استان و در طی سال جاری خبر داد و گفت: سالانه بیش از 10 تن مواد معدنی از معادن استان استخراج می‌شود که به دلیل نبود صنایع لازم برای فراوری به استان های دیگر ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین و ژئو فیزیک دریا و آب‌های بین‌المللی با محورهای علوم زمین و ژئوفیزیک دریا شامل زمین شناسی دریایی، ژئو مورفولوژی دریا و ساحل، مهندسی سواحل و سازه های ساحلی و بنادر با حضور کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی از امروز صبح در تالار وحدت دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار آغاز شد.

شایان ذکر است در این همایش همچنین محورهای آب‌های بین‌المللی و جنوبگان و موضوعات شیمی و فیزیک دریا، زیست شناسی دریا، آلودگی دریا و مخاطران آن و حقوق دریا مورد بحث و کارشناسی محققان داخلی و صاحبنظران خارجی قرار گرفت.