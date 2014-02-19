به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر چهارشنبه در کمیسیون بررسی تحلیل تصادفات خراسان جنوبی، بر ضرورت تامین امکانات و تجهیزات پایگاه‌های امداد و نجات در نقاط حادثه خیز تاکید کرد.

وی افزود: همه بخش‌ها خود را برای ارائه خدمات در ایام نوروزی آماده کنند تا مسافرانی که از این استان عبور می‌کنند برای ماندن تشویق شوند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های استان با دستگاه مرتبط با خود در مرکز هماهنگ و گرفتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای کاهش تصادفات در استان را پیگیری کنند.

کاهش 31 درصدی تصادفات استان

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: در ده ماهه امسال 31 درصد تصادفات در استان کاهش یافته است.

علیرضا حسنی بیشترین آمار تصادفات با 100 درصد افزایش را مربوط به شهرستان قاین دانست و گفت: در رتبه بندی تصادفات بعد از قاین، سربیشه بیشترین آمار تصادفات استان را به خود اختصاص داده است.

وی علل مهم در تصادفات را عدم رعایت حق تقدم با 23 درصد، عدم توجه به جلو و سایر حالات با 36 درصد، عدم رعایت فاصله طولی وعبور از چراغ قرمز برشمرد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی تنها استانی است که در سه شهرستان آن موتورسواران 100 درصد از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند.

اورژانس جاده ای در دیهوک راه اندازی می شود

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیز اظهار داشت: قبل از سال نو اورژانس جاده‌ای در دیهوک راه‌اندازی می شود.

محمد رضا آذرکیش با بیان اینکه برقراری ارتباط بی سیم از مشکلات امداد رسانی در تصادفات جاده ای استان است، گفت: با حل این مشکل رسیدن اورژانس به محل حادثه بهتر می‌شود.