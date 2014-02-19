صدا و سیما بیش از حد به فرقه های انحرافی نپردازد/ رسالت سنگین مبلغان مذهبی در مبارزه با عرفان های نوظهور

به گزارش خبرنگار مهر، صداقت در نخستین همایش مبلغان فرهنگی و اصحاب رسانه که ظهر چهارشنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد اظهار داشت: فعالیت مبلغان فرهنگی و مذهبی برای حفظ ارزشهای اسلامی و دینی از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا هر زمان که فعالیت مبلغان فرهنگی و مذهبی کم رنگ شود عرصه برای جولان فرقه های انحرافی به وجود می آید.

وی بابیان اینکه فرقه های مذهبی بدنه حکومت های اسلامی را نشانه گرفته اند، گفت: فرقه های انحرافی به دنبال ایجاد شکاف در ارزش ها و اعتقادات بنیادین و اساسی مردم هستند و از این طریق می خواهند بدنه حکومت های اسلامی را سست و ضعیف کنند.

صداقت تصریح کرد: غالب این فرقه های انحرافی ابتدا از طریق نشر کتاب و از طریق منابع مکتوب مخاطبانی را جذب و سپس سران این فرقه ها با برگزاری جلسات حضوری اقدام به جذب افراد ناآگاه می کنند.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری برای ممانعت از فعالیت این فرقه ها گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسانی که در فرق انحرافی فعالیت می کنند درصد ناچیزی از جمعیت ایران را تشکیل داده اند و به هیچ وجه قدرتی ندارند اما مردم و مسئولین باید به هوش باشند و مجال پرو بال گیری را از این افراد بگیرند.

وی گفت: اعضای این فرقه ها جمعیت ناچیزی از مردم ایران را تشکیل داده اند و در مقابل خیل عظیم مردمی که به دین اسلام اعتقاد قلبی و عملی دارند به هیچ وجه در نظر نمی آیند.

دشمنان پشت پرده فرقه های انحرافی قرار دارند

صداقت ادامه داد: مردم باید بدانند و آگاه باشند که پشت پرده عرفان ها و فرقه هایی که خود را نجات بخش نوع بشر می دانند دشمنان قسم خورده نظام ایستاده اند و توطئه چینی می کنند.

معاون مدیر کل فرق و ادیان وزارت اطلاعات پرداختن بیش از حد به عرفان های نوظهور را در رسانه ملی نامناسب دانست و تاکید کرد: این روش نه تنها قدرت آنها را کاهش نمی دهد بلکه باعث می شود سردمداران آنها به اهداف خود که همان دیده شدن در میان مردم است برسند.

وی گفت: رسانه ها باید با ساخت برنامه های آگاهی بخش در خصوص این فرقه ها و همچنین اطلاع رسانی مناسب در مورد آنها به روشنگری هر چه بیشتر مردم کمک کنند.

هزینه ها چند میلیون دلاری برای گسترش فرقه های ضاله

معاون مدیرکل فرق و ادیان وزارت اطلاعات با بیان اینکه فرقه های انحرافی به دنبال ایجاد شکاف در ارزش ها و اعتقادات مردم هستند، تاکید کرد: در این میان نقش میلغان مذهبی بسیار اساسی است و رسالت سنگینی در مقابله با این فرقه ها به عهده دارند.

صداقت با بیان اینکه دشمن از طریق شبیخون فرهنگی قصد دارد در میان مردم کشورهای دگر نفوذ کند، اظهار داشت: امروز دشمنان نفوذ و شبیخون فرهنگی را بهترین روش برای از هم پاشیدن شالوده های اعتقادی و ارزشی مردم می داند و به این امر پی برده است که اگر مردم کشوری از لحاظ اعتقادی و فرهنگی سست شوند چیره شدن به آنها به آسانی صورت می گیرد.

وی گفت: دشمن به خوبی می داند که دوره جنگ نرم و نفوذ نظامی به کشورها به اتمام رسیده و دیگر نمی تواند با گلوله و تفنگ به مردم ایران چیره شود .

صداقت افزود: هزینه های چند میلیون دلاری دشمن برای گسترش بهائیت، کلیساهای خانگی، شیطان پرستی و ... نمونه ای از تلاشهای دشمنان برای نفوذ در میان مردم به ویژه جوانان ایرانی است.