عمده مشكلات مردم فارس مسائل اقتصادي و مسكن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي بعد از ظهر چهارشنبه در حاشيه دومين ديدار مردمي در جمع خبرنگاران افزود: در ملاقات امروز با بيش از 200 مراجعه كننده صحبت كردم كه مشكلات آنها مباحث مالي، مسكن و اشتغال بود.

وي تصريح كرد: از مهمترين دلايل برگزاري اين نوع ديدارها رفع شدن برخي از مشكلات است زيرا در اينگونه برنامه ها مديران كل استان نيز حضور دارند.

استاندار فارس با اشاره به اينكه بسياري از درخواست هاي مردم در ديدارها اجرايي مي شود، گفت: بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه برخي از مشكلات مطرح شده از جانب مردم به راحتي قابل حل نيست زيرا كسي كه 100 ميليون تومان تسهيلات گرفته و امروز توان پرداخت آن را ندارد نمي شود به راحتي مشكل آن را رفع كرد.

احمدي تاكيد كرد: بسياري از مسائل مطرح شده از جانب مردم، مشكلات اداري است و زمانيكه در اينگونه ديدارها مردم با مديران كل روبه رو مي شوند مشكلات نيز برطرف خواهد شد.

وي يادآور شد: مهمترين خوبي ديدارهاي مردمي مطلع شدن مديران استان از مشكلات و گرفتاري هاي مردم است و از طرفي مردم نيز زمانيكه مديران استان را در يك محل مي بينند روحيه آنها تغيير مي كند.