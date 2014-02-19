به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسم گرجی ظهر چهارشنبه در اجلاس معاونان آموزشی دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: اگر تجهیزات دانشگاه‌ها را در امر آموزش بالا نبریم دانشجویان به بخش خصوصی مراجعه می کنند این در حالی است که اضافه کردن تجهیزات آورده با خود دارد.

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: باید تدبیری شود تا تجهیزات را بهینه استفاده کنیم.

وی بیان کرد: تربیت نیروی انسانی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور رشد کافی را داشته است و زمان آن رسیده که به کیفیت آموزش بپردازیم.

آموزش سرمایه گذاری است

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابراز تاسف از اینکه بودجه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی هزینه محسوب می‌شود افزود: باید در نظر داشت که در همه جای دنیا آموزش به عنوان سرمایه گذاری است.

گرجی ادامه داد: بودجه دستگاه های دولتی 238 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که باید 48 درصد آن به وزارت بهداشت تعلق بگیرد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه وجود دارد که بخشی از درآمد توسط بیمارستانها کسب شود افزود: در سالهای گذشته در سیستم آموزشی بودجه رو به نزول بوده است.

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: 280 میلیارد تومان در سال آینده به بودجه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور اضافه می شود .

امسال کسری اعتبارات خواهیم داشت

گرجی بر مشکل دانشگاه‌ها در سال 93 تاکید کرد و گفت: امسال کسری اعتبارات خواهیم داشت.

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت همچنین به رشد منفی بودجه آموزش در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: سرانه مورد نیاز برای آموزش و تربیت نیروی انسانی بسیار کم است.

وی در ادامه عنوان کرد: هزار و 50 میلیارد تومان کسری بودجه برای تربیت نیروی انسانی داریم.

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: برخی دانشگاهها که جذب دانشجوی بیشتری دارند معلوم نیست با چه بودجه ای کار می کنند و شاید از خودگذشتگی می کنند در هر حال باید این بودجه ها نیز شفاف شود.

تجهیزت تامین نشود نیروها به بخش خصوصی مراجعه می کنند

وی به کمبود تجهیزات اشاره کرد و گفت: اگر تجهیزات دانشگاهها را در امر آموزش بالا نبریم نیروها برای یادگیری مجبورند به بخش خصوصی مراجعه کنند.

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: اضافه کردن تجهیزات آورده با خود دارد و باید به توسعه تجهیزات پزشکی در دانشگاهها توجه ویژه شود.

همچنین در این گردهمایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی دو هدف اصلی پژوهش و آموزش را بر عهده دارند.

مصطفی محرابی بهار با ابراز تاسف از اینکه به حوزه تحقیق و آموزش نسبت به بهداشت و درمان بی توجهی شده است افزود: به عنوان نماینده وزارت بهداشت عملا وقت ما صرف درمان می شود و در خدمت آموزش هستیم اما پژوهش عملا مغفول مانده است.

اکثر وقت مسئولان وزارت بهداشت صرف بهداشت و درمان می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: ما در حیطه مسئولیتی خود به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اکثر وقت خود را صرف بهداشت و درمان می‌کنیم و بخش پژوهش به کلی فراموش شده است.

وی توضیح داد: اکثر رسانه ها و مسئولان توقع ارتقا آموزش و تحقیق را ندارند زیرا اثرات آن زود بازده نیست.

عدم توجه به پژوهش خسارتی غیر قابل جبران است

وی تاکید کرد: عدم توجه به امر تحقیق و پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و تاخیر دراز مدت در این موضوع خسارت غیر قابل جبران به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: مسئولان اجرایی و سیاسی نیز در این مورد از ما کمتر توقع فعالیت‌های پژوهشی دارند غافل از اینکه آثار نارسایی و کمبود در حیطه آموزش و تحقیق؛ تاخیری و در دراز‌مدت نمایان می شود.

محرابی بهار عنوان کرد: مشکلات این نارسایی و کمبود متوجه کسی نیست اما باید توجه داشت نیمه عمر اطلاعات پزشکی رو به کاهش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در گذشته فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی با همان آموزش های دوران دانشگاه می‌توانستند تمام عمر خود را طبابت کنند اما در حال حاضر بعد از 5 سال طبابت باید پزشک اطلاعاتش را به روز کند.

وی گفت: مسئولان با برنامه‌ریزی در درازمدت و با متحول کردن اقتصاد آموزش و بازنگری در عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه می توانند آموزش را برای نیروهای توانمند و کارآمد متحول کنند.