کلانشهر تهران محروم ترین شهر کشور در فضای آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، پنحمین جشنواره خیرین مدرسه ساز ملارد ظهر امروز با حضور امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، رئیس آموزش و پرورش ملارد، جمعی از فرهنگیان و خیرین نیک اندیش در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا حافظی طی سخنانی، فوت ناگهانی فرزندش را تلنگری برای بیداری و آموزندگی دانست و اظهار داشت: 17 سال پیش پس از فوت پسر و تازه عروسم و اطلاع از اینکه فرزندم قبل از فوت دستی بر کار خیر داشته است، منزلی که در خیابان جردن برای آنها خریداری کرده بودم را برای ساخت مدرسه اهدا کردم، این اقدام آغازی برای ورود به عرصه پر خیر و برکت مدرسه سازی بود.

این مسئول ادامه داد: روزی که مدرسه مذکور به دست وزیر وقت آموزش و پرورش افتتاح شد و هزار و 200 دانش آموز در آن مشغول به تحصیل شدند، آن زمان دریافتم اگر مشیت الهی بر از دست دادن یک فرزندم بود، در مقابل هزار و 200 فرزند به دست آوردم و این انگیزه چنان در من رشد کرد که بر آن شدم تا پایه مجمع خیرین مدرسه ساز را در کشور بنا نهم.

کمکهای خیرین مدرسه ساز همواره از اعتبارات دولتی پیشی گرفته است

وی گفت: در آن زمان بنابر تقسیمات جغرافیایی 28 استان در کشور وجود داشت که خیرین هر استان را شناسایی کرده و به اتفاق نمایندگان آنها در جوار حرم علی بن موسی الرضا (ع) گرد هم آمدیم و هسته مرکزی این حرکت فرهنگی در آن مکان مقدس شکل گرفت.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور بیان کرد: با همت و تلاش خیرین مدرسه ساز در سراسر کشور، در اولین سال شکل گیری این مجمع حدود 16 سال قبل، 16 میلیارد و 800 میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد که این مبلغ در سال بعد به 40 میلیارد تومان رسید و تا آنجایی پیش رفت که در سال 87 زمانیکه اعتبار دولت برای مدرسه سازی معادل 386 میلیارد تومان بود، کمک خیرین کشور به 740 میلیارد تومان (دو برابر اعتبار دولت) رسید.

سهم 30 درصدی خیرین در ساخت مدارس کشور

حافظی افزود: در زمان وزیر پیشین آموزش و پرورش وقتی اعتبار دولتی از 386 به 500 میلیارد تومان افزایش یافت، خیرین دوباره از دولت پیشی گرفته و کمکهای آنان به هزار و 84 میلیارد تومان رسید.

این مسئول در ادامه از سهم 30 درصدی خیرین در ساخت مدارس کشور خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون مجمع خیرین مدرسه ساز در 550 شهرستان و 31 استان کشور دایر است و بیش از 500 هزار عضو فعال دارد.

کمبود فضای آموزشی در کلانشهر تهران از شهرستانهای استان بیشتر است

وی کلانشهر تهران را از محروم ترین مناطق کشور در حوزه فضای آموزشی برشمرد و گفت: شاید این مسئله قابل باور نباشد اما در مقایسه با سایر مناطق کشور، شهر تهران بیشترین نیاز به فضای آموزشی را دارد و این نیاز حتی در شهرستانهای استان کمتر از این کلانشهر است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور متذکر شد: در شرایط کنونی که جنگ، ظلم، ستم و خونریزی تمام جهان را فرا گرفته است، ملت ایران در سایه امنیت اینگونه گرد هم جمع می شوند و برای آینده سازان این مرز و بوم بسترسازی می کنند و این جای بسی شکر به درگاه خداوند متعال دارد.

حافظی در پایان ضمن تقدیر از معلمان و مربیان نظام آموزش و پرورش، عنوان کرد: اگر معلیمن نباشند، حرکت خیرین معنایی ندارد چراکه خیرین فضای فیزیکی را احداث می کنند و ظرفی را بوجود می آورند که اگر معلم نباشد این ظرف و مظروف ارزشی ندارد.