نخستین اوراق وقفی منتشر شده کشور رونمایی می شود/ تا سقف هزار میلیارد ریال اوراق وقف منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات فکری و نرم افزاری در جوامع سالم شکل می گیرد و بی شک افرادی که دارای هوش سرشار، روحیه بیدار و همنوع خواه هستند، فقط در فضای سلامت رشد و تعالی می یابند و حرکت به سوی آسایش روحی و جسمی به عنوان مولفه رشد اقتصادی محسوب می شود.

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای نیل به اهداف مذکور بر آن است تا با ایجاد وقف جمعی گامی استوار بر دارد و یاریگر جامعه بهداشت و درمان کشور شود و التیام بخش آلام دردمندان و بیماران این مرز و بوم باشد، لذا در این راستا طی مراسمی نخستین اوراق وقفی منتشر شده جمهوری اسلامی ایران رونمایی می شود.

اوراق وقف ازجمله ابزارهای مالی است که با اهداف نیکوکارانه منتشر می شود. اکثر مردم در عین حال که علاقه زیادی به عمل پسندیده و سنت حسنه وقف دارند، توانایی وقف انفرادی را ندارند. از این رو ابزار مالی جدیدی جهت وقف توسط عموم مردم حتی با مبالغ اندک طراحی شده است، این ابزار مالی اوراق وقف نام دارد.

تلاشهای اولیه صورت گرفته در زمینه انتشار این اوراق از سال 87 در سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز شد که منجر به تمهید انتشار قانونی این اوراق با تصویب نمایندگان مجلس در بند 45 ماده واحده قانون بودجه سال 92 گردید. براساس این بند، قانون گذار به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده است تا سقف هزار میلیارد ریال اوراق وقف را با مجوز بانک مرکزی منتشر نماید.

طرح مبنای این اوراق ساخت یک بیمارستان است، با توجه به اینکه شیوع بیماری سرطان در کشورمان رو به افزایش است و هر ساله تعداد قابل توجهی به میزان مبتلایان به سرطان در جهان افزوده می شود مرگ و میر محسوب می شود و سرطان از عمده مشکلات نظام سلامت به شمار می آید و کنترل سرطان بر 6 پایه استوار است(تشخیص زودرس، درمان به موقع، پیشگیری، انجام پژوهش، ثبت سرطان و مراقت از بیماران سرطانی) بر همین اساس با انجام مطالعات جامع، هدف اولیه ساخت بیمارستان جامع سرطان قرار گرفت و تحقیقات اولیه برای محل پروژه صورت پذیرفت و با برگزاری جلسات تخصصی با جامعه بهداشت و درمان کشور محل احداث این پروژه شهر ری تعیین گردید و طرح احداث بیمارستان تخصصی سرطات تهیه و مورد تأیید متخصصان این حوزه قرار گرفت.

این پروژه در 11 هزار متر مربع از زمینی در شهر ری در 6 طبقع احداث خواهد شد. موقعیت مکانی پروژه با فاصله کوتاهی از شاهراه های مواصلاتی کشور در محل مناسبی قرار داشته و از تردد بی مورد مسافران در سطح شهر جلوگیری می کند. علاوه بر ملاحظات ذکر شده این زمین در فاصله 1000 متری از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی قرار گرفته و از لحاظ معنوی نیز نیازهای بیماران را تأمین می کند.

این مراسم دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 19 در سالن همایشهای صدا و سیما واقع در بزرگراه شهید چمران، درب شمالی صدا و سیما برگزار می شود.