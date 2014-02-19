تامین زیرساخت ها اولین شرط برای احداث مجتمع های شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم عصر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه صادق شهبازی با اعلام این خبر اظهار داشت: مهمترین مزایای این برنامه برای مجریان طرح دسترسی آسان به نقاط هدف، روند راحت تر اخذ استعلامات است.

وی از مراحل سخت اخذ استعلامات برای برخی مشاغل و بروز مشکلاتی در این بخش در شهرداری ها سخن گفت و از مردم خواست استعلامات شهرداری ها را یکی از پیش شرط های فعالیت های خود مورد نظر قرار دهند.

شهردار شهر حنا بیان داشت: در سال های اخیر اقتصاد شهرستان سمیرم بر پایه آب و خاک پایه گذاری شد که اکنون با توجه به تغییرات حاصله و اعمال معافیت بخش کشاورزی از پرداخت عوارض بهتر است که برنامه ریزی اصولی برای تغییر رویکرد به سمت صنایع تبدیلی و حوزه گردشگری و خدمات فراهم شود.

وی شهرداری ها را نهادی غیر دولتی دانست که از جایگاه حقوقی برخوردارند ولی از نظر منابع اعتباری منابع کمتری دارند.

شهبازی در ادامه با تاکید بر تاثیر اعمال مدیریت واحد شهری برای شهرداری ها به منظور اعمال اختیارات مدیریت اذعان داشت: در شهرستان سمیرم به علت پراکندگی منطقه ای و کاهش تراکم جمعیت همه شهرداری ها با مشکلاتی مواجه هستند.

وی تاکید کرد: طبق قانون مدیریت واحد شهری همه فعالیت های یک شهر می بایست زیر نظر شهرداری ها باشد که این موضوع در 43 سال گذشته کم رنگتر شده است.

شهردار حنا به تهیه یک لایحه جدید در این رابطه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: انتظار می رود که لایحه جدید همه فعالیت های شهری خدماتی و انتظامی را طوری در قالب مدیریت واحد شهری نظم بخشد که ضمن توسعه شهری مطابق با اصول توسعه شهری شاهد کاهش موازیکاری ها باشیم.