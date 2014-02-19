  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

میشل عون:

علاج انفجارهای لبنان را باید قبل از وقوع کرد

علاج انفجارهای لبنان را باید قبل از وقوع کرد

رهبر جریان ملی آزاد لبنان ضمن ارائه راهکار برای مقابله با انفجارها در این کشور، خروج حزب الله از سوریه را در مقطع کنونی مناسب ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل عون اعلام کرد: ما باید به دقت مراقب داخل لبنان باشیم زیرا مقادیر زیادی مواد منفجره در داخل لبنان در صورتی که مرزها را ببندیم وجود دارد.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان افزود: خودروهای سرقتی و مواد منفجره در داخل لبنان باید کشف و ضبط شود. قبل از وقوع انفجارها باید مراقب تحرکات بود و آنها را خنثی کرد.

عون اعلام کرد: حس مسئولیت پذیری بالاتر از هر موضوع دیگر میان دستگاه های امنیتی است و باید دفتر مرکزی امنیتی برای هماهنگی میان دستگاههای امنیتی تشکیل شود تا اطلاعات میان دستگاهها رد و بدل شود.

وی افزود: احدی دلیل انفجارها را نمی داند و گردانهای عبدالله عزام اساسا برای مبارزه با اسرائیل به وجود آمدند و نه اینکه اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. اختلافات عربی-عربی به هراندازه هم که زیاد باشد آنها نباید طرف حساب باشند.

میشل عون با اشاره به مخالفتهایی که با حضور حزب الله در سوریه می شود گفت: اظهارات و مواضعی که درباره خروج حزب الله از سوریه مطرح می شود و بی موقع است.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار خواهد شد افزود: امیدوارم که انفجاری که امروز در بئر حسن رخ داد نتیجه توافق بین المللی باشد زیرا در این صورت آینده ای برای آن وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 2239990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها