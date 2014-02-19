علاج انفجارهای لبنان را باید قبل از وقوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل عون اعلام کرد: ما باید به دقت مراقب داخل لبنان باشیم زیرا مقادیر زیادی مواد منفجره در داخل لبنان در صورتی که مرزها را ببندیم وجود دارد.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان افزود: خودروهای سرقتی و مواد منفجره در داخل لبنان باید کشف و ضبط شود. قبل از وقوع انفجارها باید مراقب تحرکات بود و آنها را خنثی کرد.

عون اعلام کرد: حس مسئولیت پذیری بالاتر از هر موضوع دیگر میان دستگاه های امنیتی است و باید دفتر مرکزی امنیتی برای هماهنگی میان دستگاههای امنیتی تشکیل شود تا اطلاعات میان دستگاهها رد و بدل شود.

وی افزود: احدی دلیل انفجارها را نمی داند و گردانهای عبدالله عزام اساسا برای مبارزه با اسرائیل به وجود آمدند و نه اینکه اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. اختلافات عربی-عربی به هراندازه هم که زیاد باشد آنها نباید طرف حساب باشند.

میشل عون با اشاره به مخالفتهایی که با حضور حزب الله در سوریه می شود گفت: اظهارات و مواضعی که درباره خروج حزب الله از سوریه مطرح می شود و بی موقع است.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار خواهد شد افزود: امیدوارم که انفجاری که امروز در بئر حسن رخ داد نتیجه توافق بین المللی باشد زیرا در این صورت آینده ای برای آن وجود نخواهد داشت.