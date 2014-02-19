اجرای ویژه پاپ در جشنواره موسیقی فجر برای جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی افضلی با بیان این‌که پیشنهاد اجرای کنسرت ویژه جانبازان، در دیدار هنرمندان موسیقی پاپ با جانبازان آسایشگاه ثارالله مطرح شد، گفت: «فضای این دیدار و گفت‌و‌گوهای بین جانبازان و هنرمندان و علاقه آن‌ها به موسیقی باعث شد تا هنرمندان کشورمان از معاون امور هنری درخواست کنند مقدمات اجرای ویژه‌ای برای جانبازان فراهم شود. معاونت امور هنری نیز شرایط را برای تحقق این خواسته هنرمندان فراهم کرده و به‌زودی امور اجرایی آن آغاز می‌شود.

افضلی با اشاره به پیشنهاد هنرمندان برای اختصاص تعدادی از بلیت‌های کنسرت‌هایشان به جانبازان آسایشگاه ثارالله، گفت: «با توجه به برگزاری جشنواره موسیقی فجر تصمیم گرفته شد تا از جانبازان به همراه خانواده‌شان برای حضور در کنسرت‌های بخش پاپ جشنواره دعوت شود. هر شب تعدادی از این عزیزان مهمان جشنواره و هنرمندان پاپ هستند. همچنین با استقبال هنرمندان، جانبازان در پشت صحنه برنامه نیز حاضر می‌شوند و از نزدیک با هنرمندان دیدار می‌کنند.»



مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر با اظهار امیدواری برای دعوت از دیگر جانبازان جنگ تحمیلی در برنامه‌های آینده موسیقی، ادامه داد: «باید برای حضور جانبازان در کنسرت‌ها در طول سال برنامه‌ریزی کرد. در این زمینه با بنیاد شهید مذاکره و در صورت نیاز تفاهم‌نامه‌هایی نیز امضا می‌شود.»



او درباره تمایل جانبازان برای حضور در کنسرت‌های موسیقی سنتی نیز گفت: «با توجه به این‌که در بازدید اخیر از آسایشگاه جانبازان، هنرمندان پاپ حضور داشتند این برنامه نیز از کنسرت‌های پاپ آغاز شد. ولی با توجه به این‌که هنرمندان موسیقی سنتی نیز علاقه‌مند میزبانی از این عزیزان هستند، قطعاً در آینده امکان حضور جانبازان در کنسرت‌های موسیقی سنتی هم فراهم می‌شود.»



تعداد زیادی از خوانندگان پاپ کشورمان به همراه علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سوم دی‌ماه امسال، به دیدار جانبازانِ آسایشگاه ثارالله رفتند و به آنان ادای احترام کردند.

