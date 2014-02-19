قهرمانی جام حذفی تراکتورسازی را برای لیگ بی انگیزه نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریزی، تونی اولیویرا در کنفرانس قبل از بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و راه آهن تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان من باید بدانند که 4 بازی دیگر تا پایان لیگ مانده و ما به این 12 امتیاز احتیاج داریم چیزی که از بازیها باقیمانده می‌خواهیم این است که از نام و اعتبار تراکتورسازی دفاع کنیم و باید بگویم که در این رابطه ما مسئولیت سنگینی داریم.

وی ادامه داد: تیم راه آهن تیمی است که چند هفته پیش ما با آنها بازی کردیم و می دانیم که آنها برای نیفتادن به لیگ یک تمام تلاش خود را در بازی مقابل ما به کار خواهند گرفت ما امروز در این مورد جلسه ای برگزار می کنیم تا بازیکنان را توجیه کنیم.

اولیویرا اظهار داشت: تیمهایی که می خواهند در لیگ باقی بمانند در این هفته های رو به پایان فصل تمام توان خود را به کار می گیرند. تا حداکثر امتیازات مورد نیاز خود را کسب کنند. راه آهن تیم خطرناکی است و ما نباید این تیم را دست کم بگیریم.

وی افزود: در مورد تیم تراکتورسازی هم باید بگویم تیمی که از یک بازی موقت بیرون می آید و قهرمان جام حذفی می شود شاید احساس کند چون که پیروز شده است دیگر کار راحت تری مقابل حریفان دارد و من نمی خواهم که این اتفاق برای بازیکنانم رخ دهد.

سرمربی تراکتور سازی تبریز در خصوص اینکه تنها انگیزه تراکتورسازان در 4 بازی باقیمانده از لیگ آقای گل شدن کریم انصاری فرد تصریح کرد: طبیعی است که کریم انصاری فرد می خواهد آقای گل شود. و ما نیز همه تلاش خود را می کنیم تا این اتفاق رخ دهد و او با زدن گلهای زیاد و آقای گل شدن افتخاری دیگر برای تیم تراکتور سازی رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه دوست ندارم در مورد لیگ قهرمانان آسیا از هم اکنون صحبت کنم یادآور شد: باید بگویم حضور در لیگ قهرمانان آسیا نوعی امتحان برای تیم ماست. ما از سه روز قبل به دنبال جذب سه بازیکن کمکی بودیم که متاسفانه محقق نشد. ما برای سفر توریستی در این بازی ها حاضر نمی شویم و تمام توان خود را بکار می گیریم که حضوری موفق تر نسبت به دوره گذشته داشته باشیم.

وی ادامه داد: تیم های رقیب ما در لیگ قهرمانان آسیا تیمهای قدرتمندی هستند که از بازیکنان با کیفیت خارجی بهره می برند و اگر آنها با بازیکنان بومی خود مقابل ما ظاهر شوند قاطعانه می گوییم که بازیکنان ایرانی بسیار بهتر از بازیکنان قطری، اماراتی و عربستانی هستند.

دیدار تیمهای تراکتور سازی تبریز و راه آهن تهران در چارچوب بازی های هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 15:30 فردا 5 شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.