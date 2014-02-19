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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

لاریجانی:

پیام کنفرانس مجالس اسلامی مبارزه با افراطی گری است/ محکومیت حادثه تروریستی لبنان

پیام کنفرانس مجالس اسلامی مبارزه با افراطی گری است/ محکومیت حادثه تروریستی لبنان

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی در لبنان گفت: پیام کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی اراده مشترک برای مبارزه با افراطی گریها است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در اختتامیه نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی علی لاریجانی گفت: از اعضای حاضر در این اجلاس که تمام تلاش خود را برای ایجاد همگرایی فکری در مساله کشورهای اسلامی کرده ند تشکر میکنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم نتایج این نشست برای جامعه اسلامی مایه خیر و برکت باشد البته همانطور که در مسیر مذاکرات این نشست مشاهده شد همه نمایندگان ملل اسلامی به نوعی از پدیده تروریسم نگران هستند.

رئیس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان کشورهای اسلامی نگرانی خود را از پدیده افراطی گری در این کشورها اعلام کردند.

وی با اشاره با عملیات تروریستی امروز لبنان گفت: این اقدام را محکوم می کنیم و امیدواریم دولت لبنان با قدرت بتواند با این پدیده ناگوار در جهان اسلام که بخشی از آن را در لبنان، سوریه، افغانستان و عراق شاهد هستیم برخورد کند.

وی در پایان تصریح کرد: پیام این نشستها فهم این موضوع و اراده مشترک برای مبارزه با افراطی گری ها است.

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2239998

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