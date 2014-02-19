ارائه آموزشهای لازم به مردم در زمینه حفظ منابع طبیعی نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی بروجرد افزود: منابع طبیعی یکی از میراث گرانبهایی است که از گذشتگان برای ما به ارث مانده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه به خاطر عملکرد برخی از دستگاهها بخشی از منابع طبیعی بروجرد دچار خسارات جبران ناپذیری شده است که احیای این منابع تا حدودی امکان پذیر نیست.

یعقوبی فر با بیان اینکه امروزه حفظ منابع طبیعی باید در اولویت قرار بگیرد تا احیای آن، ادامه داد: منابع طبیعی تنها متعلق به یک نفر نیست بلکه همه در مقابل حفظ و نگهداری این سرمایه های ملی مسئولیت داریم.

وی افزود: امروزه به دلیل دخالتهای نادرست و غیر کارشناسی بسیاری از اکوسیستمها، گیاهان طبیعی و جانوران موجود را از دست داده ایم و این وظیفه همه مردم است که بسترهای لازم را برای احیای منابع طبیعی فراهم کنند.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد با بیان اینکه امروز دره های زیبای زاگرس در حال نابودی قرار گرفته اند، افزود: اگر این فرهنگ ترویج داده شود که منابع طبیعی متعلق به خود مردم است به طوری قطع مردم نیز در زمینه حفاظت از این سرمایه مشارکت بیشتری خواهند داشت.

وی یادآور شد: ارائه آموزشهای لازم به مردم در راستای اهمیت دادن به منابع طبیعی در حفظ این منابع ارزشمند تاثر بسزایی خواهد داشت.