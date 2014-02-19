عوامل ژنتیکی علت 15 درصد از پیری های پوست

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله شاه‌مرادی بعداز ظهر چهارشنبه در هفتمین کنگره سراسری تازه‌های پوست و زیبایی در اصفهان اظهار داشت: لایه‌برداری یکی از روش‌های جوان‌سازی پوست است که تاثیر لایه‌برداری در پوست‌های روشن و تیره متفاوت است.

وی با بیان اینکه لایه برداری در پوست‌های تیره عوارض بیشتری به همراه دارد، افزود: پوست هرچه روشن‌تر باشد به نفع بیمار است زیرا این نوع پوست همیشه می‌سوزد، اما برنزه نمی‌شود.

دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: قبل از انجام عمل لایه برداری لازم است تست بر روی پوست فرد انجام و پس از آن استفاده از کرم‌های لایه‌برداری مرطوب کننده برای بیمار لازم است.

شاه‌مرادی با بیان اینکه بیشترین تأثیرات لایه‌برداری پوست در سنین 28 تا 50 سالگی است، گفت: از فواید لایه‌برداری عدم سمی بودن عمومی، ارزان و مقرون به صرفه بودن آن است البته به شرطی که پوست بیمار قبل از لایه‌برداری آماده سازی شود.

15 درصد پیری پوست به عامل ژنتیکی بر می‌گردد

استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این کنگره تغذیه مناسب و استفاده کمتر از چربی‌ها را روشی مناسب برای حفظ جوانی پوست دانست و گفت: در واقع با افزایش سن، کلاژن قسمت‌های مختلف بدن دچار تغییراتی می‌شود که یکی از این تغییرات ایجاد چروک در صورت است، بنابراین لازم است ميزان چربي مواد مصرفي را به حداقل برسانيم.

فریبا ایرجی با بیان اینکه ژنتیک عامل مؤثری در ایجاد پیری پوست صورت و بدن است، اظهار کرد: 15درصد پیری پوست عامل ژنتیک و 85 درصد به علت اثرات نور خورشید است علاوه بر این موارد سبک زندگی نادرست و استرس از دیگر عوامل پیری پوست است.

وی با تأکید بر اینکه هر چه افراد در معرض نور خورشید قرار گیرند، پیری بیشتر بر آنها نمایان می‌شود، افزود: اشعه UV نور خورشید اثرات بدی بر پوست دارد به طوری که از شیشه عبور کرده و به پوست نفوذ می‌کند.



استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مصرف گلوکز را باید کم کنیم، اضافه کرد: یکی از عوامل جوان ماندن پوست، پرهیز از التهاب و استرس است، همچنین باید میزان مصرف گلوکز را در مواد غذایی به حداقل برسانیم.