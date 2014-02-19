به گزارش خبرنگار مهر، اولين اجلاس مشترك معاونان دانشجويي و فرهنگي و مديران دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مشهد به كار خود پايان داد. اين اجلاس سراسری با حضور معاونان دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي و جمعي از نخبگان و اساتيد دانشگاهي سراسر كشور در مشهد برگزار شد.

اين اجلاس با محوريت معرفي شاخص هاي رتبه بندي حوزه دانشجويي و فرهنگي و نيز معرفي آيين نامه شوراي مشورتي دانشگاه ها برگزار شد.

در نشست مشترک معاونان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، ایرج حریرچی معاون توسعه وزارت بهداشت، مهدي ابراهيمي معاون دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي مشهد، مصطفي محقق معاون دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي تهران، اسدي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد، سخنراني كردند.

دوهزار و 500 مركز بهداشت و درمان روستايي فاقد پزشك هستند

معاون توسعه وزارت بهداشت با بيان توضیحاتی در خصوص بودجه و اعتبارات اين وزارتخانه گفت:‌ فضا و تخت هاي بيمارستان هاي كشور جوابگوي بيماران نيست.

ایرج حریرچی با اشاره به مشكلات بخش بهداشت و درمان كشور اظهار كرد:‌هفت هزار و 700 مركز بهداشتي و درماني بايد در روستاي كشور فعال باشند.

وي افزود: در روستاهاي كشور تاكنون تنها پنج هزار و 600 مركز بهداشتي و درماني ساخته شده است كه از اين تعداد دو هزار و 500 مركز فاقد پزشك هستند.

اعتبارات دستگاه ها بايد عادلانه، عاقلانه و با تدبير توزيع شود

همچنین در اين نشست مشترک معاون آموزشي و فرهنگي علوم پزشكي تهران با بيان اينكه حوزه معاونت فرهنگي هم اجرايي و هم آموزشي است، گفت:‌ در اين حوزه كه فعاليت شبانه روزي را مي طلبد با محدوديت نيروي انساني و كمبود اعتبار مواجه هستيم.

مصطفي محقق با اشاره به اينكه در قدم اول بايد نياز حوزه ها شناخته شود ادامه داد: اعتبارات دستگاه ها بايد عادلانه،عاقلانه و با تدبير توزيع شود.

بايد جايگاه مسئولان فرهنگي احياء شود

درادامه این گردهمایی معاون دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي مشهد دربخشي از سخنان خود با اشاره به اينكه انتقادهاي زيادي به حوزه فرهنگ كشور وارد است گفت:‌ بايد بخش هاي مختلف با معاونت فرهنگي كه متصددي اصلي امر فرهنگي است براي حل مشكلات اين حيطه در تعامل باشند.

حجت الاسلام ابراهيمي با بيان اينكه بايد جايگاه مسئولان فرهنگي احياء شود افزود:‌ بايد اعتبارات بيشتري براي برنامه ريزي بهتر امر فرهنگ در دانشگاه هاي كشور هزينه شود.

يكي از وظايف مسئولان فرهنگي كشور در دانشگاه ها آشنا كردن دانشجويان با حقايق قرآن و اهل بيت است

در اين اجلاس نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه يكي از وظايف مسئولان فرهنگي كشور در دانشگاه ها آشنا كردن دانشجويان با حقايق قرآن و اهل بيت است گفت:‌ اگر جامعه اي با وظايف ديني خود آشنا باشد مي توان در فرهنگ آن تجسم زيبايي ها را ديد.

حجت الاسلام اسدي با اشاره به حديثي از امام رضا (ع) افزود:‌ ايشان 10 خصلت را مايه خير و بركت در زندگي انسان شمردند كه مهمترين آن ترجيج دادن ديگران به خود و برتر و والاتر دانستن ديگران در تقواي الهي است.