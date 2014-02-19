پایانه مسافربری مرز رسمی باشماق مریوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با برگزاري مراسمي با حضور استاندار كردستان، جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي كردستان و نمايندگان اقليم كردستان عراق پايانه مسافربري مرز رسمي باشماق مريوان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

این پروژه به مساحت دو هزار و 300 مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیارد ریال برای تسریع در مراودات تجاری و مسافربری بين استان كردستان و كردستان عراق احداث شده است.

نمایندگی ادارات گذرنامه، گمرک، بانک، قرنطینه دامی، نباتی و انسانی، ارشاد اسلامی، حمل و نقل و پایانه ‌ها و حج و زیارت از جمله طرح های افتتاح شده هستند.

همچنین سالن تجاری پایانه مرز باشماق مريوان هم به مساحت دو هزار مترمربع از دیگر فضا های موجود در این پایانه بود که برای تسهیل امورات مرزی در مرز رسمی باشماق مریوان احداث شده است.

مرز رسمی باشماق مریوان در سال 86 به عنوان مصوبه دولت نهم افتتاح شد و در حال حاضر یکی از اصلی ترین مرزهای تجاری ایران و کشور عراق است.

در اين مراسم همچنين نمايندگان ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان و مديراني از حكومت اقليم كردستان عراق نيز حضور داشتند.