  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

طي مراسمي؛

پایانه مسافربری مرز رسمی باشماق مریوان افتتاح شد

پایانه مسافربری مرز رسمی باشماق مریوان افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: پایانه مسافربری مرز رسمی باشماق با حضور مسئولان کشوری و استانی و اقلیم کردستان عراق افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با برگزاري مراسمي با حضور استاندار كردستان، جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي كردستان و نمايندگان اقليم كردستان عراق پايانه مسافربري مرز رسمي باشماق مريوان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

این پروژه به مساحت دو هزار و 300 مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیارد ریال برای تسریع در مراودات تجاری و مسافربری بين استان كردستان و كردستان عراق احداث شده است.

نمایندگی ادارات گذرنامه، گمرک، بانک، قرنطینه دامی، نباتی و انسانی، ارشاد اسلامی، حمل و نقل و پایانه ‌ها و حج و زیارت از جمله طرح های افتتاح شده هستند.

همچنین سالن تجاری پایانه مرز باشماق مريوان هم به مساحت دو هزار مترمربع از دیگر فضا های موجود در این پایانه بود که برای تسهیل امورات مرزی در مرز رسمی باشماق مریوان احداث شده است.

مرز رسمی باشماق مریوان در سال 86 به عنوان مصوبه دولت نهم افتتاح شد و در حال حاضر یکی از اصلی ترین مرزهای تجاری ایران و کشور عراق است.

در اين مراسم همچنين نمايندگان ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان و مديراني از حكومت اقليم كردستان عراق نيز حضور داشتند.

کد مطلب 2240018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها