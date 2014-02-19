پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر در تهران آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه پایانی سال و در آستانه فرا رسیدن مسافرت‌های نوروزی، پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر، که در آن ده ها شرکت گرشگری و مسافرتی داخلی و خارجی حضور و مشارکت دارند ، امروز در تهران آغاز بکار کرد.

شرکت کنندگان در این نمایشگاه به مدت 3 روز جدیدترین خدمات مربوط به رزرواسیون آنلاین هتلها و خطوط هوایی، گردشگری الکترونیکی- مسافرت های هوایی، دریایی، زمینی، ریلی- خطوط هوایی، پایانه های مسافری- توریسم سلامت- توریسم ورزشی- توریسم زیارتی- توریسم سیاحتی و گردشگری- انواع تجهیزات سفری- موزه ها و کاخ موزه ها- رستوران ها و قهوه خانه های سنتی- گروههای نمایش های آئینی- سنتی- گروههای موسیقی محلی- صنایع دستی و نمادهای هویتی استان ها را ارائه کرده اند.



در پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر، دفاتر مختلف مسافرتی ، تورهای مسافرتی نوروزی ارزان قیمت داخلی و خارجی را با تخفیف بین 10 تا 15 درصد به بازدیدکنندگان عرضه خواهند کرد و علاوه بر آن، هر شب، بین شرکت کنندگان در نمایشگاه نیز، قرعه کشی برگزار می شود که جوایز آن تورهای رایگان مسافرتی داخلی و خارجی است.



در نمایشگاه امسال ، همچنین برخی از سازمان‌ها و انجمن‌های گردشگری، تورگردانان، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، شرکت‌های حمل و نقل ریلی، رسانه‌ها، دفاتر رزرواسیون و شرکت‌های تجاری و برگزارکننده همایش‌ها این حوزه نیز حضور دارند.



مدیر برگزارکننده پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر گفت: شرکت کنندگان در این نمایشگاه، از معتبرترین فعالان ارائه دهنده خدمات مسافرتی و جهانگردی و نیز سایر شرکتهای فعال در صنعت گردشگری کشور هستند.



نفیسه مشعوف، مخاطب پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر را عموم مردم اعلام کرد و گفت : شهروندان می توانند در این نمایشگاه ضمن اطلاع کامل از تورهای گردشگری و همچنین آشنائی با جاذبه های مختلف گردشگری کشور ، مسافرت های نوروزی خودشان را مشخص کرده و نسبت به رزرو تورهای گردشگری با تخفیف ویژه اقدام کنند.



وی با بیان اینکه در طول روزهای برگزاری نمایشگاه هر شب بین بازدیدکنندگان تورهای مسافرتی داخلی و خارجی رایگان ، قرعه کشی خواهد شد ، گفت : این مراسم هر شب زیر نظر ستاد برگزاری نمایشگاه اجراء خواهد شد.

مشعوف ابراز امیدواری کرد با توجه به در پیش بودن تعطیلات سال نو، برگزاری این نمایشگاه، نقش مثبتی در تامین نیازهای مردم برای آشنایی و استفاده از خدمات ارائه شده برای مسافرت و نیز گسترش سفر و گردشگری در بین عموم مردم داشته باشد.

مدیر برگزارکننده پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر با بیان این که این نمایشگاه از سوی سفارتخانه‌ها نیز مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: با برپایی این نمایشگاه، بستری مساعد برای معرفی ظرفیت‏های گردشگری نقاط مختلف کشور، ایجاد می‏ شود.

وی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را گامی مهم برای معرفی جاذبه های گردشگری ایران به شركت های فعال در صنعت گردشگری دیگر كشورها عنوان كرد و گفت: این نمایشگاه همواره سکویی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری بوده و به همین دلیل مقامات برگزارکننده نمایشگاه تلاش کرده‌اند با اجرای تمهیدات ویژه‌، شهروندان و گردشگران را به بازدید از نمایشگاه تشویق کنند.



پنجمین نمایشگاه بزرگ بازار سفر از امروز 30 بهمن ماه تا 2 اسفند ماه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود و علاقه مندان می توانند در این مدت زمان یاده شده، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 14 تا 20 و روز جمعه از ساعت 10 تا 20 از این نمایشگاه بازدید کنند.