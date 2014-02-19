به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی سید ابریشمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بيان اينكه زخمهاي واحدهاي صنعتي را بايد درمان كنيم افزود: با كمك به واحدهاي صنعتي و رفع موانع توليد در صدد كم كردن مشكلات پيش روي صنعتگران هستيم.



مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اظهار كرد: هر چند در دوران رکود تورمی هستیم اما باید امکانات نقدینگی را در اختیار واحدهای صنعتی بگذاریم تا جریان اقتصادی فعال شود و سرمایه گذاری های ناقص تکمیل و توسعه یابد.



وی اضافه کرد: در ابتدای کار دولت جدید تورم حدود 42 درصد بود که اکنون به حدود 28 درصد کاهش یافته است، هر چند در چنین شرایطی نمی خواهیم تورم را تحریک کنیم اما تزریق پول به واحدهایی که قابلیت های لازم را دارند باید صورت گیرد تا اشتغال فعال و سرمایه گذاری ها کامل شود.



سيد ابريشمی خاطر نشان كرد: بیشتر واحدهای صنعتی با مشکلات کمبود نقدینگی، پرداخت مالیات و بیمه رو به رو هستند.



وی با بيان اينكه در مجموع شهرکهای صنعتی کشور تا پایان شهریور حدود پنج هزار و 200 واحد تعطیل بوده است اظهار اميدواري كرد: براي كاهش اين روند بايد همه دستگاههاي خدمات رسان به منظور افزايش سرمايه گذاري و اشتغال به واحدهاي صنعتي كمك كنند.



مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: حدود 890 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی به دلیل بدهی بانکی به تملک بانک ها درآمده که از این تعداد 192 واحد کم و بیش فعالیت دارند.



به گفته سیدابریشمی علت بدهی این واحدها بهره بالای بانکی و کمبود نقدینگی است.



وي با بيان اينكه حريم هاي موجود در استان گلستان و استانهاي شمالي مانع پيشرفت صنعت در اين مناطق شده است، خاطر نشان كرد: حريم دريا، رودخانه، تيرهاي انتقال نيرو و حريم محيط زيست مشكلات گسترده اي براي اين صنعتگران اين استان به وجود آورده است.



سيد ابريشمي در پايان اين مراسم ميزان سرمايه گذاري در استان را مناسب و خوب ارزيابي كرد.