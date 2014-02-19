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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۶

رضایی در پاسخ به مهر:

سخت ترین مراحل مذاکره شروع شده است/ باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم

سخت ترین مراحل مذاکره شروع شده است/ باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سخت ترین مراحل مذاکرات در وین شروع شده است افزود: باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم چه از نظر روحی و معنوی و چه از نظر تخصصی که انشاءالله بتوانند مراحل سخت را با موفقیت پیش ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه سومین همایش پیشرفت و توسعه که امروز چهارشنبه در پژوهشکده وزارت نیرو برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه ارزیابی شما از مذاکرات وین چیست؟ گفت: ایران و طرفهای مذاکره کننده وارد سخت ترین مراحل مذاکره شدند. آسانی مذاکرات تمام شد و از این به بعد سختی مذاکرات در پیش است.

وی ادامه داد: باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم چه از نظر روحی و معنوی و چه از نظر تخصصی که انشاءالله بتوانند مراحل سخت را با موفقیت پیش ببرند. من نسبت به آینده خوش بین هستم.

 

 

کد مطلب 2240042

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