سخت ترین مراحل مذاکره شروع شده است/ باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه سومین همایش پیشرفت و توسعه که امروز چهارشنبه در پژوهشکده وزارت نیرو برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه ارزیابی شما از مذاکرات وین چیست؟ گفت: ایران و طرفهای مذاکره کننده وارد سخت ترین مراحل مذاکره شدند. آسانی مذاکرات تمام شد و از این به بعد سختی مذاکرات در پیش است.

وی ادامه داد: باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم چه از نظر روحی و معنوی و چه از نظر تخصصی که انشاءالله بتوانند مراحل سخت را با موفقیت پیش ببرند. من نسبت به آینده خوش بین هستم.