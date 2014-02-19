به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بهزیستی استان سمنان ضمن اشاره به ایجاد مراکز کاهش آسیب های اجتماعی کودکان کار در پنج استان کشور افزود: در این مراکز به کودکان اتباع بیگانه و بدسرپرست خدمات بهداشتی، تغذیه، خدمات مددکاری و حرفه آموزی و سوادآموزی ارائه می شود.

وی گفت: این مراکز در استانهایی که با معضل کودکان کار و خیابانی مواجه اند نیز ایجاد و توسعه می یابند.

بیش از 90 هزار نفر از زنان شهری، روستایی و عشایری بیمه شدند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 98 هزار زن سرپرست خانوار شهری، روستایی و عشایری در سالجاری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند.

نفریه افزود: از این تعداد 55 هزار نفر از زنان 18 تا 50 سال شهری و 43 هزار روستایی و عشایری تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.

وی افتتاح مرکز راهبردی فوریت های اجتماعی همزمان با دهه فجر امسال خبر داد و گفت: گسترش مراکز فوریت‌های اجتماعی در برنامه این معاونت قرار دارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور حجم اعتبارات معاونت اجتماعی در حوزه رسیدگی به زنان سرپرست خانوار را 200 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این رقم تاکنون 150 میلیارد ریال آن برای حرفه آموزی، اشتغال و مسکن افراد تحت پوشش تخصیص یافته است.

نفریه، از تحت پوشش بودن 174 هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور خبر داد و گفت: 50 هزار نفر از این افراد از انواع خدمات برخوردار شده اند.

صدور مجوز استخدام 461 نفر برای شیرخوارگاه‌های کشور

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین از صدور مجوز استخدام 461 نفر برای شیرخوارگاه‌های کشور در سال آینده خبر داد و گفت:. اجازه استخدامی این افراد از سوی ریاست جمهوری و وزیر رفاه صادر شده است که این جذب نیرو سال آینده اجرا می‌شود.

نفریه با اشاره به اینکه دفتر امور کودکان و نوجوانان از حوزه‌های بسیار پر کار است، اظهار کرد: یکی از مسائلی که همیشه دغدغه دفتر امور کودکان بوده است وضعیت شیرخوارگاه‌های کودکان است.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته رئیس جمهور از مراکز بهزیستی بازدید داشته است، افزود: ایشان دستور ویژه صدور مجوز استخدامی را برای شیرخوارگاه‌های بهزیستی کشور داده‌اند.

بیش از160 مرکز فوریت‌های اجتماعی در کشور فعال است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به اینکه از سال گذشته روند کاهشی مهدهای کودک روند رو به افزایش پیدا کرده است، گفت: دو هزار و 500 مهد کودک از سال گذشته تا‌کنون به مهدهای کودک سراسر کشور اضافه شده است.

نفریه از فعالیت 168 مرکز فوریت های اجتماعی در کشور با 300 دستگاه آمبولانس خبر داد و گفت: اعتبارات معاونت اجتماعی بهزیستی در سال 93 با افزایش 50 درصد پیش بینی شده است.

وی گفت: خیرین و مردم رکن اساسی در ارائه خدمات بهزیستی به مددجویان است و این سازمان از همکاری خیرین در این زمینه استقبال می کند.

ساماندهی 5 هزار کودک خیابانی در سالجاری

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی حدود 5 هزار کودک خیابانی در کشور خبر داد و افزود: امروز با قاطعیت می‏‌توان گفت که همه کودکان خیابانی که به نوعی بی‏‌سرپرست یا بدسرپرست نام گرفته‏‌اند، مورد حمایت بهزیستی هستند و این نهاد حمایتی آماده است تا از آنها نگهداری کند.

نفریه با بیان اینکه این دست از کودکان بی‏‌سرپرست و بدسرپرست از سوی سازمان بهزیستی مورد حمایت قرار می‏‌گیرند و در مراکز پیش‏‌بینی شده جذب می‏‌شوند، افزود: ساماندهی این افراد در مراکز مختص به آن در دستور کار قرار دارد.

وی در خاتمه افزود: این کودکان به صورت شبانه‏‌روزی و با پشتیبانی‏‌هایی که انجام می‏‌شود، از سوی سازمان بهزیستی نگهداری می‏‌شوند.