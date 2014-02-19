اتمام پروژه بیمارستان "علامه بهلول" گناباد در گرو تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدي ظهر چهارشنبه در جمع اساتيد در سالن ابن سينا اظهار کرد: استاد فقط آموزنده دانش نیست بلکه منش و روش او نیز الگو و مربی دانشجویان است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد افزود: تاثیرگذاری استاد بر روی دانشجو بسیار بیشتر از سایر عوامل پیشرفت علمی، معنوی و مادی است و از این رو باید اعضاء هیأت علمی در کنار توجه به آموزش و پژوهش، الگوهای اخلاقی و تربیتی خوب و شایسته‌ای برای دانشجویان باشند.

وي با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) به جایگاه مهم علم و علم آموزی در تعالیم دینی اشاره کرد و افزود: اعضاء هیأت علمی جزء ستونهای اصلی دانشگاه هستند که نقش محوری و سازنده‌ای در رشد جایگاه علم و دانش و مسئولیت مهم تربیت انسانهای شایسته و فرهیخته را دارند.

احمدی تصريح كرد: برای پیشبرد اهداف عالی کشور و دستیابی به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های همه جانبه نیاز به تربیت متخصصان متعهدی است که این رسالت خطیر بر عهده دانشگاه‌ها و اعضاء هیأت علمی است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد بر تقویت گروه‌های آموزشی برای رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه تاکید کرد و گفت: کاهش فعالیت گروه‌های آموزشی منجر به افت در مسیر پویا و حرکت سازنده دانشگاه می‌شود.

احمدی به چالش‌ها و مشکلات موجود به خصوص وضعیت اعتبارات اشاره و اظهار امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات مناسب در سال آینده، پروژه های نیمه تمام بیمارستان ۱۶۰تختخوابی علامه بهلول، دانشکده پزشکی، سالن ورزشی و خوابگاه دانشجویی به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این جلسه، اعضای هیات علمی، مشکلات، موانع، دغدغه ها، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات خود را در فضایی دوستانه با ریاست دانشگاه و اعضاء هیأت رئیسه مطرح کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.