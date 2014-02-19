رسالت هنر انسان سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل فرجاد عصر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره "سکانس حماسه" در ساری افزود: حدود 40 سال در زمینه هنر عاشقانه و صادقانه و برای لبخند و رضایت مردم فعالیت کرده ایم.

فرجاد خطاب به مسئولان گفت: مسئولان بدانند هنرمند نیاز به احترام و مهربانی دارد و اگر مسئولان به فکر دغدغه هنرمند باشند، هنروهنرمند شکوفا می‌شوند.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز نگرانی من گمشدن هویت است و اگر مسئولان متوجه این امر نباشند، مطمئن باشند به همین زودی فرهنگ و اعتقادات کمرنگ تر می‌شود.

فرجاد یادآورشد: فرهنگی که توسط ماهواره درحال القا است اگر بفکر چاره نباشیم، بازنده خواهیم شد.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون ادامه داد: مسئولان به فکر هنرمندان باشند تا هنرمندان بتوانند با آزادی بیشتر فعالیت کنند.

فرجاد با اشاره به اینکه مادر تمام نمایش‌ها تئاتر است، افزد: در دنیای پیشرفته، تئاتر جاییست که مردم برای دیدن آن می‌روند و ما متاسفانه چون تئاتر نداشتیم و هنر وارداتی، سالن های ما خالی از مردم هستند.

وی افزود: اگر تئاتری‌ها را تشویق کنیم و مردم را برای دین تئاتر تشویق کنیم، تزکیه نفس اتفاق خواهد افتاد و آرامش بیشتری در جامعه برقرار می شود.

فرجاد افزود: تاثیر پنچ دقیقه نمایش از سخنرانی یک دانشمند، عالم و سخنران بیشتر است .

این بازیگر تئاتر و تلویزیون با بیان اینکه در عالم هنر، هنرمندان برجسته می‌شود، گفت: تربیت فردی که می خواهد در زمینه هنر فعالیت کند، امر مهمی است و نباید با خطای تعدادی هنرمند، بقیه هنرمندان را هم مشکل دار خواند.