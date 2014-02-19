اردبیل امسال 90 بار لرزید/ کاهش 14 درصدی بارندگی و تهدید خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اردبیل اضافه کرد: 18 مورد از این تعداد از جمله زلزله 5.6 ریشتری منطقه آذربایجان و نیز چهار ریشتری گیوی در بهمن ماه سال جاری رخ داده که برخ از آنها با خسارت همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه استان اردبیل در محاصره پنج گسل فعال کشور قرار گرفته است، ادامه داد: گسل بزقوش در بخش غربی ارتفاعات استان، گسل دشت مغان در پارس آباد، گسل اردبیل در امتداد شمال ضرقی و شمال غریب، گسل ماسوله در جنوب شرقی و گسل رودبار – آستارا در منطقه نمین از مله این گسل‌ها است.

مدیرکل مدیریت بحران اردبیل با اشاره به سایر شرایط جغرافیایی و طبیعی این استان تصریح کرد: براین اساس اردبیل جزو استان های حادثه خیز کشور محسوب می‌شود، چنانچه 56 گسل با خطر ریسکی بالا نیز در این منطقه شناسایی شده است.

وی شهرستان های گرمی و در مرکز و خلخال در جنوب استان را دارای بیشترین گسل های ریسکی بالا و پرخطر برشمرد و یادآور شد: علاوه بر زلزله این استان یکی از مناطق سیل خیز کشور است بوطریکه 37 درصد مجموع حوادث غیرمترقبه استان از سال 74 تاکنون مربوط به سیل بوده است.

23 هزار میلیارد ریال خسارت حوادث غیرمترقبه در اردبیل

اسلامی با بیان اینکه در نمودار مقایسه‌ای حوادث غیرمترقبه 27 درصد نیز به خشکسالی، 23 درصد به سرمازدگی، پنج درصد تگرک، سه درصد طوفان و دو درصد به زلزله اختصاص دارد، متذکر شد: در بحث خسارات نیز 51 درصد خسارت ها ناشی از سیل و 19 درصد ناشی از زلزله و بقیه مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی میزان کلی حوادث غیرمترقبه حادث شده در سطح این استان را از سال 74 تاکنون 413 مورد برشمرد و تاکید کرد که در جریان این حوادث بیش از 843 نفر کشته شده و بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال نیز خسارت ایجاد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به وقوع 12 مورد حوادث غیرمترقبه در این استان طی سال گذشته عنوان کردظ: این تعداد حوادث بیش از سه هزار و 960 میلیارد ریال خسارت در پی داشته است که بیش از دو هزار میلیارد آن در بخش دامی بوده است.

وی در زمینه تخصیص اعتبارات حوادث استان هم، بخش آبخیزداری را دارای بیشترین اعتبار دانست و عنوان کرد: از سال 84 تاکنون این بخش بالغ بر 120 میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده که با صرف این اعتبار طرح های پیشگیری از سیل در 107 هزار هکتار اجرا و علاوه بر آن در 905 هزار هکتار نیز مطالعات تکمیلی و در 302 هزار هکتار مطالعات تفصیلی انجام داده است.

اسلامی در عین حال و در مفابله با این حوادث وضعیت استان را در برخی موارد مثبت و در بعضی بخش ها نامناسب دانست و یادآور شد: در وشعیت بیمارستانی این استان وضعیت مطلوبی ندارد، چنانچه از مجموع 15 بیمارستان فعال استان بیش از 9 مورد قبل از سال 70 احداث شده که نشان دهنده عمر بالا و غیر مقاوم بودن آنها است.

ضرورت تسریع در نصب سامانه تگرگ زدایی در استان

وی با تاکید بر ضرورت مقاوم سازی و نوسازی برخی از بیمارستان‌های استان برای آمادگی برای وقوع حوادث غیرمترقبه افزود: علاوه بر این باید در تمامی مراکز شهری استان نیز یک بیمارستان با تجهیزات و امکانات مناسب احداث و فعال شود.

اسلامی این وضعیت را در بخش هواشناسی به‌عنوان مولفه اصلی در پیش بینی و هشدار سریع خواستار شد و گفت: با وجود اینکه طی سال‌های اخیر در این بخش فعالیت های خوبی صورت گرفته اما اینها 50 درصد کار را شامل می شودو هنوز باید فعالیت‌های زیادی صورت گیرد.

وی با اشاره به نیاز این استان در زمینه نصب سامانه تگرگ زدایی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پنج درصدی خسارت های ناشی از این حادثه در بخش زراعی و باغی تصریح کرد: لزوم افزایش ایستگاه های هواشناسی و ایجاد سامانه راداری نیز از جمله ضروریات این بخش است.

این مسئول اضافه کرد: البته در بحث ساماندهی تیم های امداد و نجات اردبیل از استان های پیشرو بوده و هم اکنون پنج هزار تیم امداد و نجات در قالب 154 تیم آموزش دیده فعال می باشد، همچنین 300 تیم تخصصی برادران و خواهران نیز در جمعیت هلال احمر استان تشکیل و آماده مقابله با حوادث هستند.

اردبیل با خطر خشکسالی روبروست

وی همچنین از کاهش بارندگی ها در استان اردبیل طی سال جاری خبر داد و تاکید کرد: امسال در مقایسه با سال قبل بارندگی ها در این استان 14 درصد کاهش داشته است، این در حالی است که سال قبل هم با وجود بارندگی ها بیشتر از امسال با خشکسالی مواجه بودیم.

اسلامی با تاکید بر اینکه به این لحاظ اردبیل با خشکسالی مواجه است، ادامه داد: بیشترین بارندگی امسال در آذرماه جاری بوده که در این زمینه نیز شهرستان بیله سوار در شمال استان بیش از سایر شهرهای اردبیل بارندگی داشته است.