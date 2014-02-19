برگزاری آزمون ملي ارزيابي دانش آموختگان خارج از كشور از شهريور 93 

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سیدامير محسن ضيايي با اعلام اين خبر افزود: معاونت آموزشي بدليل ايجاد حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و اجرای استاندارد هاي وزارت بهداشت، آزمون ملي را برگزار می کند.

ضيايي با تاكيد بر اين كه مصوبه در سال 1387 در شوراي عالي ارزشيابي مدارك پزشكي براي سه رشته دندانپزشكي، پزشكي و داروسازي به تصويب رسيده است گفت: كسانيكه مي خواهند در كشور جمهوري اسلامي ايران فعاليت كنند بايد از آزمون ملي عبور كنند و بعد از اينكه اطمينان كامل حاصل شد كه دانش نظري و مهارت ها و توانايي هاي عملي آنها در حد مطلوب است آنها مي توانند مجوز فعاليت در اين حرفه را اخذ کنند.

معاون آموزشي، آزمون ملي را مشتمل بر دو بخش دانش نظري و مهارت هاي عملي عنوان كرد و گفت: اين آزمون در سطح متوسط دانشگاه هاي كشور برگزار مي شود بدين معني كه سطح آن به اندازه سطح يك دانشجوي متوسط در دانشگاه هاي داخل كشور است. قطعا اگر دانش آموختگان خارج از كشور از سطح علمي خوبي برخوردار باشند در اين آزمون موفق خواهند شد در غير اين صورت از فعاليت آنها در اين حرفه جلوگيري بعمل خواهد آمد.

وي با اشاره به اينكه اين خبر در سال 1388 بطور كامل اطلاع رساني شده است گفت: اين مصوبه يكسال بعد از تصويب يعني در سال 1388 از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار، همچنين سايت هاي رسمي وزارت بهداشت، مصاحبه با مسئولين وقت وزارت بهداشت و بخصوص رايزني هاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران به دانشجويان شاغل به تحصيل خارج از كشور اطلاع رساني شده است.

ضيايي با بيان اين مطلب كه كيفيت سطح علمي آموزش پزشكي و تخصصي ایران هم طراز كشور هاي توسعه يافته است افزود: ارائه خدمات پزشكي و استاندارد هاي سلامت در كشور از سطح بالايي برخوردار است و همسطح كشورهاي توسعه يافته است.

وی یادآور شد: ما در دانشگاه هاي كشورمان به طور مرتب با برگزاري آزمون هاي مختلف دانشجويان پزشکی و دندانپزشكي را مورد ارزيابي قرار مي دهيم تا سطح علمي آنها را بسنجيم. بنابراين دانش آموختگان خارج از كشور نيز بايد همسان با دانشجويان داخل كشور كيفيت لازم و كامل براي فعاليت در سيستم پزشكي را داشته باشند. بر همين اساس مورد ارزيابي علمي و عملي قرار مي گيرند و اين به عدالت نزديكتر است.

ضيايي با تاكيد بر اينكه در کشور آموزش عالی بر اساس استاندارد ها ست و همه ملزم به اجراي قانون و استانداردها هستيم گفت: دانشجوياني كه براي تحصيل به خارج از كشور عزيمت مي كنند بايد توجه داشته باشند كه كشور مورد نظر آنها براي ادامه تحصيل از لحاظ نظام آموزشي و ارائه خدمات آموزشي در حد مطلوب و مناسبي باشد و استاندارد هاي آموزشي را رعايت كند و سپس با اطلاعات دقيق از دانشگاه مورد نظر و بر اساس شرايط خود و استانداردهای دانشگاههای ايران تصميم بگيرند در كدام دانشگاه ادامه تحصيل دهند.

وي خاطر نشان كرد: برگزاري آزمون ملي تصميم جديدي نيست، از سال 1387 اين تصميم گرفته شده و لازم الاجراست .دانشجوياني كه بعد از سال 1387 در دانشگاه هاي خارج از كشور شاغل به تحصيل شده اند اين مصوبه شامل حال آنها مي شود و اولين دوره آزمون ملي از شهريور ماه سال 1393 همزمان با امتحان علوم پايه در كشور برگزار مي شود.