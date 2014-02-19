رئیس مجلس فلسطین: مصر نوار غزه را محاصره نکرده است/ لاریجانی: مردم فلسطین در حصار دوجانبه هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه اختتامیه نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته فلسطین مصوبات این کمیته را قرائت کرد.

وی گفت: تاکید بر کشور فلسطین به عنوان کشور یک پارچه و غیر قابل تجزیه، لزوم آشتی گروههای فلسطینی با عنوان ضرورت امکان ناپذیر برای تشکیل دولت توافق ملی از مصوبات این کمیته بود.

وی اظهار داشت: لزوم مقابله با تلاشهایی برای به حاشیه راندن مساله فلسطین و تصحیح کتابهای درسی دانش آموزان برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن مساله فلسطین نیز از مصوبات این کمیته بود.

سودانی همچنین گفت: در این کمیته از مقامات فلسطینی که برای طرح مساله فلسطین در مجامع بین المللی تلاش می کنند قدردانی شد.

پس از قرائت این کمیته یکی از نمایندگان مجلس عراق با اعلام پیشنهادی گفت: پیشنهاد داریم که بندی به مصوبات کمیته فلسطین افزوده شده که براساس آن خط ارتباطی با مردم در نوار غزه گشوده شود. تا کمیته اصلی کشورهای اسلامی تشکیل شده و به مصر سفر کنند و راههای ارسال کمک به فلسطینیها را که امنیت ملی مصر مغایرتی نداشته باشد را بررسی کنند.

لاریجانی رئیس کنفرانس اتحادیه مجالس اسلامی در پاسخ به این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد جزء مصوبات کمیته است و پی گیری خواهد شد

رئیس پارلمان عراق نیز این پیشنهاد را ارائه داده بودند که مورد قبول ما قرار گرفت.

در ادامه یکی از نمایندگان مجلس امارات با اعلام پینشهاد دیگری اظهار داشت: کشورهای سازمان همکاری های اسلامی باید برنامه ها و خدمات آموزشی خود را به فلسطین برسانند و به دانش آموزان و مردم خود اعلام کنند که مسجد الاقصی اولین قبله مسلمان است نه قبه السخره.

نماینده مجلس مغرب نیز تاکید کرد: که نباید اجازه دهیم مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود.

در ادامه رئیس مجلس فلسطین در خصوص محاصره غزه از سوی مصر گفت محاصره غزه از سوی مصر اتفاق نیفتاده و ما ملاحظات امنیتی مصر را درک می کنیم این ملاحظات امنیتی در صحرای سینا باعث شد که تونلهای ارتباطی به غزه بسته شود.

وی اظهار داشت: بهترین راه کار تشکیل دولت فلسطین، تشکیل دولت ملی، و برگزاری انتخابات است هیچ محاصره ای از سوی مصر به نوار غزه تحمیل نشده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نتانیاهو گفت: نتانیاهو از کنیسه درخواست کرده که حاکمیتش را بر قدس به عنوان شهر اسرائیلی اعلام کند ما نیازمند اتخاذ موضع اسلامی هستیم زیرا اسرائیل قدس را مورد هدف قرار داده است.

علی لاریجانی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس فلسطین گفت: ما خوشحال شدیم که رئیس مجلس فلسطین می گوید که حصاری برای غزه وجود ندارد اگر این گونه باشد کمیته کمک به مردم فلسطین راحت تر می تواند کمکهای خود را ارسال کند اما اگر حصاری است باید برداشته شود زیرا مردم فلسطین در محاصره دو جانبه باشند.

وی در خصوص اظهارات اخیر نتانیاهو گفت: آقای نتانیاهو از این حرفها زیاد می زند نباید اعتنا کرد باید اراده مجالس کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس محکم باشد ما معتقدیم همه سرزمین فلسطین باید به مسلمانان باز گردد اما قطعا قدس به عنوان قبله مسلمانان نمی تواند با اظهارات نتانیاهو غبارآلود شود.