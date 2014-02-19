"سکانس حماسه" با معرفی برترین ها در ساری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره دو روزه عصر چهارشنبه با حضور جلیل فرجاد بازیگر تئاتر وتلویزیون در ساری با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.

در این جشنواره در بخش فیلمنامه نویسی لوح تقدیر و هدیه نقدی به مجتبی حق بیان با فیلم پدر خاموش، داود لطیفی با قصه های ناتمام و رضا بسطامی با باران رسید.

همچنین در این بخش با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به ایرج فلاح بخاطر فیلمنامه مرخصی تمدید شد و محمدعلی هاشم پور برای فیلمنامه بوی پیراهن یوسف تقدیر شد.

در بخش نماهنگ هدیه نقدی و لوح به مهدیه غلامحسینی برای اثر شهر در ماتم، در بخش انیمیشن هدیه و لوح به اثر نقطه صفر پیچک ها تولید حوزه هنری داده شد.

در بخش فیلم هدیه و لوح تقدیر برای فیلم پتور به حجت الاسلام اسحاقی تهیه کنند فیلم مستند و در بخش داستان کوتاه از فیلم دخیل تولید حوزه هنری تقدیر شد.

عباس زارع دبیر این جشنواره در مراسم افتتامیه گفت: 119 اثر در بخش های مختلف به این جشنواره ارسال شده بود که 86 فلم و 33 فیلمنامه بوده است.

