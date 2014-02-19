بیش از 800 تن ماهي در استان سمنان پرورش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی صبح چهارشنبه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به تولید825 تن ماهیان گرم آبی و سرد آبی در استان سمنان اظهار داشت: برداشت این مقدار ماهی نسبت به تولید سال گذشته که 740تن بوده حدود 11 و نیم درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی سالجاری 54 واحد استخر به پرورش ماهیان سردآبی قزل آلا اختصاص داشت که تاکنون 581 تن ماهی از این استخرها برداشت شده است.

فعالیت 219 باب استخر پرورش ماهیان گرم آبی در استان سمنان

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان کرد: در این استان همچنین 219 باب استخر به پرورش ماهیان گرم آبی از نوع کپور و آمور اختصاص دارد که به میزان 244 تن ماهیان گرم آّبی نیز از این استخرها برداشت شده است.

مهدوی همچنین از وجود 15 واحد پرورش ماهیان زینتی با تولید 230 هزار قطعه، تکثیر بیش از یک میلیون و 300 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا و وجود یک واحد فعال پرورش ماهیان خاویاری به صورت الگوئی با 500 قطعه در شهرستان گرمسار خبر داد.

وی با بیان اینکه در استان سمنان انواع گونه های مناسب آبزی پروری را می توان پرورش داد گفت: انواع ماهیان سرد آبی، گرم آبی و خاویاری در این استان پرورش داده می شود.

آماده بودن بستر تولید 4 نوع ماهی گرم آبی در استان سمنان

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه ماهیان سرد آبی در دمای آب بین هشت تا 18درجه سانتیگراد رشد، تکثیر و نمو می شوند اظهار داشت: گونه های اصلی پرورش این نوع ماهی قزل آلا و رنگین کمان است که می توان در منابع آبی اقدام به پرورش آن کرد که امروزه بیشترین تولید استان را به خود اختصاص داده است و به عنوان محور توسعه بخش شیلات در استان های داخلی به شمار می رود.

مهدوی با اعلام این مطلب که ماهیان گرم آبی در دمای آب بین 12 تا 35 درجه سانتیگراد پرورش داده می شوند افزود: چهار گونه از این ماهیان که شامل کپور معمولی، کپور علفخوار(آمور)، کپور نقره ای (فتیو فاگ) و کپور سر گنده یا بیگ هد را می توان در استان سمنان پرورش داد.

وجود ظرفیت استحصال خاویار در استان سمنان

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از پرورش ماهیان خاویاری در این استان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی می توان به تولید گوشت سفید و استحصال خاویار در سطح وسیعی در استان اقدام کرد و به همین منظور پیشنهاد شده ترتیبی داده شود تا یک مزرعه پایلوت با اعتبارات عمرانی برای ترویج این صنعت در استان ایجاد شود.

مهدوی با اشاره به توسعه پرورش ماهیان زینتی نیز اظهار داشت: امروزه زندگی شهر نشینی و انواع سرگرمی های رایانه ای و اینترنتی باعث شده است که ما از طبیعت فاصله گرفته و از هم نشینی با آن محروم می شویم لذا با پرورش و توسعه ماهیان زینتی در شهرها می توان این طبیعت زیبا را به منازل شهر نشینان وارد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: در استان سمنان منابع آبشوری وجود دارد که برای کشاورزی و مصارف مورد استفاده قرار نمی گیرد و می توان با برنامه ریزی و مطالعه آنها اقدام به پرورش آرتمیا در استان کرد که باعث ایجاد اشتغال و از سوی دیگر باعث ایجاد درآمد برای روستاییان می شود.