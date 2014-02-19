  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳

نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی پایان یافت

نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی پایان یافت

نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی دقایقی پیش با قرائت آیاتی از قرآن مجید پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که با حضور حدود 30 رئیس مجلس و 50 هیات پارلمانی طی روزهای گذشته در تهران برگزار شد دقایقی پیش با قرائت آیاتی از قرآن مجید پایان یافت.

در این اجلاس حدود 30 رئیس مجلس و 50 هیات پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد.

در این اجلاس موضوعات مهمی مانند راهکارهای مقابله با پدیده تروریست و تکفیری ها، راهکارهای کمک به مردم فلسطین و راهکارهای ارتقاء همکاری های اقتصادی و فناوری بین کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

اجلاس بعدی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در کشور آفریقایی مالی برگزار شد.

کد مطلب 2240071

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها