نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی پایان یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که با حضور حدود 30 رئیس مجلس و 50 هیات پارلمانی طی روزهای گذشته در تهران برگزار شد دقایقی پیش با قرائت آیاتی از قرآن مجید پایان یافت.

در این اجلاس حدود 30 رئیس مجلس و 50 هیات پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد.

در این اجلاس موضوعات مهمی مانند راهکارهای مقابله با پدیده تروریست و تکفیری ها، راهکارهای کمک به مردم فلسطین و راهکارهای ارتقاء همکاری های اقتصادی و فناوری بین کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

اجلاس بعدی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در کشور آفریقایی مالی برگزار شد.