به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، بهمن زارع پیش از این در سال‎های 2007 و 2008 میلادی هدایت تیم ملی وزنه برداری را برعهده داشت و در مسابقات مهمی چون رقابتهای قهرمانی جهان 2007، المپیک 2008 و رقابتهای قهرمانی آسیا در همان سال به عنوان سرمربی در کنار تیم ملی بود.



در این دو سال وزنه بردارانی چون محمد علی فلاحتی نژاد، اصغر ابراهیمی، محسن بیرانوند، رشید شریفی، سهراب مرادی، نواب نصیرشلال، بهداد سلیمی، رسول تقیان و کیانوش رستمی زیر نظر بهمن زارع تمرین کردند و با هدایت این مربی در صحنه مسابقات حاضر شدند.

تیم ملی وزنه برداری ایران در سال 2007 درحالی به رقابتهای جهانی تایلند اعزام شد که بهمن زارع به عنوان سرمربی و هادی پانزوان و کورش باقری به عنوان مربی در کادر فنی حضور داشتند. زارع که دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی است در المپیک 2004 آتن نیز به عنوان مربی تیم ملی در کنار سرمربی بلغاری تیم، استویچف حضور داشت.



هادی پانزوان نیز که در کارنامه اش مدال نقره بازی‏‌های آسیایی 2002 بوسان دیده می شود، دارای لیسانس تربیت بدنی است. پانزوان نخستین بار 20 سال پیش و در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در مغولستان مدال برنز را به دست آورد و در سال‎های 2002 و 2003 همراه با دیگر نفرات نسل طلایی وزنه برداری ایران در رقابتهای جهانی در دسته 85 کیلوگرم روی تخته رفت. پانزوان در این سال‎ها همواره به عنوان یکی از مربیان فعال کشور در سطح رقابتهای داخلی فعالیت کرده است.