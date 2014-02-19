تلاش نمایندگان پارلمان بحرین برای تروریستی خواندن شیعیان ناکام ماند

به گزارش پارلمانی مهر، در جلسه اختتامیه نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی پیش از قرائت بیانیه پایانی رئیس مجلس لبنان با اشاره به انفجار عملیات بیروت خواستار گنجاندن بندی در محکومیت این اقدام در بیانیه پایانی شد.

در ادامه رئیس مجلس سوریه نیز با بیان اینکه باید به خاطر وقایعی که در سوریه اتفاق می افتد باید خون گریه کنیم خواستار محکومیت تروریسم در سوریه طی بندی در بیانیه پایانی هستیم.

رئیس مجلس فلسطین نیز با محکوم کردن انفجار اختیار در مصر گفت: عدم حضور مصر در این اجلاس نباید ما را از محکوم کردن انفجارها در مصر غافل کند.

نمایندگان پارلمانی بحرین نیز از فضای به وجود آمده استفاده کرده و خواستار نام بردن بحرین به عنوان کشوری که قربانی تروریسم در چند سال اخیر شده است.

بر اساس این گزارش نمایندگان پارلمان بحرین قصد داشتند به نوعی در این بیانیه اعلام کنند که انقلاب شیعیان در بحرین اقدامی تروریستی است.

علی لاریجانی رئیس نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در واکنش به درخواست کشورهای سوریه، لبنان، یمن و بحرین گفت: اگر قرار به نام بردن باشد باید نام همه کشورهای اسلامی برده شود زیرا همه کشورها در معرض تروریست هستند اگر موافق باشید به طور کلی در این خصوص طی بندی در بیانیه صحبت شود.