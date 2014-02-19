به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهراری اردبیل که صدرنشین این رقابت‌ها در گروه الف است، عصر امروز در استادیوم تختی تبریز به عنوان زمین مس سونگون ورزقان تن به تساوی یک بر یک داد.

در این بازی تیم شهرداری اردبیل نمایش خوبی نداشت، ضمن اینکه تیم مس سونگون ورزقان رده چهارمی نیز با انگیزه بالایی گام به این دیدار گذاشته بود تا از تساوی تیم صنعت ساری 25 امتیازی نهایت بهره را برده و به رده سوم برسد.

این تیم پیش از این بازی 24 امتیاز از مجموع 16 بازی خود کسب کرده بود که با یک امتیاز این دیدار و کسب 25 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده چهارم باقی ماند.

تیم شهرداری اردبیل نیز که پیش از این بازی با 32 امتیاز در صدر قرار داشت، با کسب تک امتیاز این بازی جمع امتیازات خود را به عدد 33 رساند تا در روزی که مدعیان این گروه نیز به تساوی رسیدند، به صدرنشینی خود ادامه دهد.

در دیگر دیدار این گروه تیم خلخال دشت شهرستان خلخال نیز در زمین تیم قدیمی و عنوان دار برق شیراز به تساوی بدون گل دست یافت، تا پس از برد هفته گذشته دوباره سریال تساوی های خود را از سر بگیرد.

این تیم با تک امتیاز این بازی جمع امتیازات خود را به عدد 21 رساند تا در همان رده هفتم جدول باقی بماند. تیم خلخال دشت یک بازی کمتر داشته و در صورت پیروزی در بازی عقب افتاده خود می تواند تا رده پنجم بالا بیاید.

در دیگر بازی های امروز تیم فولاد نوین اهواز تیم رده دومی و 28 امتیازی و رقیب سرسخت تیم شهرداری اردبیل امروز در زمین هورداد رایان کرمان به تساوی رسید تا با 29 امتیاز نزدیک ترین تعقیب کننده نماینده اردبیل بماند.

تیم رده سومی صنعت ساری نیز به عنوان تعقیب کننده این دو تیم در زمین صنعت نفت نوین آبادان به تساوی رسید تا از فرصت تساوی تیم های اول و دوم نتواند بهره بگیرد. این تیم هم اکنون 25 امتیاز داشته و به دلیل تفاضل گل بالاتر از تیم مس سونگون ورزقان قرار دارد.