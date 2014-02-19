استان تهران قطب معادن کشور است/ اشتغال 40 هزار نفر در واحدهای معدنی استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورمقدم ظهر امروز در همایش معادن و انتقال مشکلات تولیدکنندگان شن، ماسه، بتن و آسفالت که با حضور فرماندار قدس و انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: پس از گذشت بیش از 100 سال از تصویب قانون معادن در ایران این بخش هنوز مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: ایران در بخش معادن دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری است، 10 درصد از سنگ‌های ساختمانی و تزئینی جهان در ایران تولید می‌شود، ایران در تولید فیروزه رتبه اول در دنیا، مس رتبه هفت، سرب و روی رتبه 20 دنیا و اول در خاورمیانه و شیشه رتبه اول در خاورمیانه را دارد.

این مسئول با اشاره به وجود 20 هزار واحد معدنی در کشور عنوان کرد: ایران از نظر وجود معادن در دنیا سرآمد است ولی در بخش تولیدات معدنی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده و به تکنولوژی شکستن تعدادی از مواد معدنی دست پیدا نکرده که با وجود دانشمندان توانمند این کار خیلی سخت نیست.

پورمقدم تصریح کرد: استان تهران نیز با وجود 600 معدن که 400 معدن آبرفتی و 200 معدن کوهی است، 1300 واحد معدنی و اشتغال 40 هزار نفر در این بخش یک قطب معدنی کشور است، به طور کلی معادن این استان در شهرستانهای قدس، شهریار و پاکدشت قرار دارند.

صدور 18 پروانه دائمی برای 18 واحد معدنی شهرستان قدس

وی تاکید کرد: در خصوص صدور پروانه های دائمی برای معادن مکاتباتی با شورای عالی معادن صورت گرفت که مقرر شد تمام معادنی که ضوابط قانونی را رعایت کرده و مسئول فنی معرفی کرده و مدارک مورد نیاز را هم تحویل سازمان داده باشند پروانه برای آنها صادر شود، هم اکنون 18 واحد معرفی شده که در حال سپری مراحل قانونی هستند تا پروانه اشان صادر شود.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآور شد: واحدهای معدنی باید مسایل ایمنی را رعایت کنند خصوصا در مورد حوضچه‌های پساب که باید دیوارچینی بتنی داشته باشند، تعامل باید دوسویه باشد و در صورت صدور پروانه معادن نیز مسایلی را رعایت کنند.

پورمقدم افزود: باید یک توافقنامه نیز بین سازمان و انجمن شن و ماسه صورت بگیرد مبنی بر این که انجمن واحدهای غیرمجاز را معرفی کند و سازمان نیز واحدها را برای دریافت تسهیلات و سوخت به صورت انفرادی معرفی کند همچنین کارخانجاتی که مسایل محیط زیستی را رعایت کنند 1 تا 20 درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌شوند.