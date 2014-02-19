گفتگوی تلفنی وزیران خارجه مصر و انگلیس با محوریت تروریسم خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات،" بدر عبدالعاطی" اعلام کرد: "نبیل فهمی" وزیر خارجه مصر و "ویلیام هیگ" همتای انگلیسی وی در یک گفتگوی تلفنی درباره برخی مسایل منطقه ای و در راس آن ظهور تروریسم درخاورمیانه و لزوم مبارزه با آن برای استقرار ثبات در منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر افزود: وزیر خارجه مصر در این تماس تلفنی به همتای انگلیسی خود تاکید کرد که مصر جنگ علیه تروریسم را آغاز کرده است و دراین مساله کوتاهی نخواهد کرد و با تمام قوا با تروریسم مبارزه می کند.

عبدالعاطی بیان کرد: نبیل فهمی بلافاصله پس از وقوع انفجار تروریستی "طابا" با انتشار پیامی به هیات های دیپلماتیک مصری در خارج از کشور از آنان خواست با برقراری ارتباط با مسئولان، رسانه ها و دستگاه های امنیتی خارجی آن ها را درجریان تلاش ها و اقدامات قاهره در راستای حفاظت از جان گردشگران خارجی و تامین امنیت آن ها در داخل خاک مصر قرار دهند.